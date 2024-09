Jude Law habla sobre su desnudo frontal en Eden y el desafío que ha supuesto

Eden, dirigida por Ron Howard, es una película ambientada en los años 30 en una isla remota del Pacífico. La trama sigue a varios personajes que luchan por el control y el poder en un entorno hostil. Las extremas condiciones de la isla ponen a prueba tanto su físico como su moral, lo que da lugar a situaciones límite. Con un reparto de lujo que incluye a Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney y Daniel Brühl, Eden explora temas de supervivencia, ambición y la lucha por el dominio en un espacio inhóspito.

En el estreno de la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Jude Law ha reflexionado sobre su papel y ha bromeado acerca de su desnudo frontal en la cinta. Durante una sesión de preguntas y respuestas, el moderador Cameron Bailey ha sugerido que su personaje, Ritter, requería un nivel especial de audacia.

Según Variety, Law no ha dudado en responder con humor: "¿Te refieres a andar desnudo?". Las risas del público no se hicieron esperar, pero el actor también ha hablado en serio sobre los desafíos físicos de interpretar a un personaje tan rígido: "Para mí, el desafío fue tratar de encontrar movimiento en su rigidez. No quería que lo movieran ni lo doblaran. Ese fue el desafío para mí, y la desnudez".

El actor también ha reconocido que la dinámica del grupo de actores ayudó a crear un ambiente en el que todos pudieran actuar sin inhibiciones: "Estar en un conjunto era muy atractivo". Al principio, todos en el reparto se preguntaban: "'¿Hasta dónde vamos a llegar?'", lo que creó un clima de confianza mutua que fue fundamental para abordar las escenas más desafiantes. Para Law, la confianza entre sus compañeros fue clave: "Es un juego encantador y fluido de confianza y azar".

Con su tono audaz y sus personajes llevados al límite, Eden promete ser una película que no dejará indiferente al público. El compromiso del elenco, como demuestran las declaraciones de Law, ha sido esencial para dar vida a esta historia de supervivencia, poder y caos en un entorno implacable.