Josh Hartnett se sincera sobre haber abandonado Hollywood con 22 años: "Ves que mucha gente se descontrola"

A principios de la década de 2000, Josh Hartnett se convirtió en uno de los rostros más cotizados de Hollywood tras protagonizar superproducciones de gran éxito como Pearl Harbor y Black Hawk Down.

Sin embargo, tras alcanzar la cima del estrellato a los 22 años, el actor de ahora 48 años tomó la firme decisión de alejarse del cine comercial de gran presupuesto durante más de dos décadas.

Ahora, inmerso en su regreso a las grandes producciones con títulos como Oppenheimer y el nuevo estreno Verity, Hartnett ha abordado en Out Of Order las razones de aquella pausa y cómo vivió la percepción del público.

Al ser preguntado sobre si le ofendía la noción de su periodo de descanso o inactividad, el actor puntualizó: "Supongo que estuve ausente de la mente de la gente, lo cual está bien. Sabes, en cierto modo, me da la oportunidad de volver y ser nuevo".

Recordando la abrumadora exposición mediática de sus inicios, cuando ocupaba portadas y le habían puesto la etiqueta de galán, el intérprete explicó lo difícil que fue procesar la fama a una edad tan temprana: "Estaba haciendo muchas películas importantes, como mencionas, Black Hawk Down, que acababa de estrenarse, y esta, y Pearl Harbor y todas esas. Era como si estuviera en todas partes y ni siquiera supiera quién era todavía".

Asimismo, quiso aclarar que su postura no supuso un rechazo a la industria en sí: "No es que lo rechazara como concepto en su totalidad; lo que rechazaba era que esto fuera lo único que quería hacer con mi vida. Tenía 22 años cuando terminé Black Hawk Down y decidí tomarme un año sabático para escribir un guion".

Su deseo de cambio nació tras su paso por la película de Sofia Coppola de 1999, Las vírgenes suicidas, junto a Kirsten Dunst, Kathleen Turner y James Woods: "Quería probar cosas nuevas. Y entonces me enamoré de esta idea. Me encantó hacer esta película. Quiero encontrar otras películas parecidas".

Sin embargo, su firme apuesta por el cine independiente causó tensiones en su entorno profesional: "Cuando te piden que hagas una superproducción tras otra, y hay gente que depende de ti —bueno, parte de sus ingresos dependen de que hagas grandes películas—, tienden a frustrarse cuando decides hacer películas gratis. Así que, por un tiempo, me alejé del aspecto comercial de la industria".

Ya en 2011, en declaraciones a Entertainment Weekly a sus 32 años, Hartnett profundizó en las razones que le llevaron a frenar en seco una carrera vertiginosa: "Creo que me alejé un poco de Hollywood en cuanto empezó a llegarme la oportunidad, porque no estaba del todo preparado para tanta atención".

"No quería medir cada palabra que decía. Quería desarrollarme de forma natural, así que decidí que ser una 'estrella de cine' no era para mí en ese momento de mi vida, por lo que no hice muchas películas durante bastantes años", continuaba.

Josh Hartnett | Gtres

En esa misma intervención, el actor confesaba: "Ya no soy un niño y no me preocupa lo que la gente piensa de mí, que es uno de los principales problemas de tener cierto éxito en esta industria cuando eres joven. Todavía estás en desarrollo, y ves que mucha gente se descontrola. No iba a permitir que me pasara lo mismo, así que di un paso atrás".

Esa convicción de mantener el control sobre su carrera también le llevó a rechazar papeles icónicos como los de Superman y Batman, tal como confesó en 2020 al Metro: "A esa edad es muy fácil convertirse en la herramienta o la marioneta de otra persona. Era muy consciente de las decisiones que estaba tomando y quería que fueran mis propias decisiones".

Actualmente, el actor disfruta de esta nueva etapa profesional compartiendo pantalla en Verity junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson.