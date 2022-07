Johnny Depp se 'burla' de Amber Heard lanzando pullas en su nuevo disco: "Estás ahí sentada como un perro"

Desde que acabó el juicio con Amber Heard, Johnny Depp ha venido mostrando signos de normalización en su vida que ahora afectan también a su carrera artística. A su anuncio de proyecto cinematográfico se une también lo musical.

Será un álbum conjunto con Jeff Beck, guitarrista que ya protagonizó un momento con Johnny Depp a la espera del veredicto del juicio, cuando el actor de 'Piratas del Caribe' se dejó ver junto a él en el escenario de Sheffield en Reino Unido.

Tras aquella aparición, y después del fallo del jurado a su favor, se confirmó que Depp seguiría acompañando a su amigo en su gira, y poco después, a principios de junio, Jeff Beck anunció en un comunicado en su página web '18', su próximo álbum en colaboración con Johnny Depp.

Pero las polémicas con Amber Heard continúan en esta nueva página para Johnny Depp, por el contenido de alguna de sus canciones. The Sunday Times ha podido acceder al álbum en la primera escucha para los medios, y de ella han destacado las supuestas referencias de Johnny Depp a Amber Heard en las canciones que él ha compuesto.

Serían dos de las que componen el disco, y según ha adelantado The Sunday Times, en ella hay referencias veladas a su ex Amber Heard. En concreto, en una llamada 'Sad Motherfucking Parade', donde, al parecer, se pueden escuchar frases como "Estás ahí sentada como un perro con una rabia de 7 años" o "Si tuviera un solo centavo, este no llegaría a tus manos".

Johnny Depp es también autor de la letra de 'This Is A Song For Miss Hedy Lamarr', primer adelanto del LP, y que ya han tocado en directo en varias ocasiones a lo largo de la gira de Jeff Beck.

En el comunicado conjunto publicado en la página oficial del músico, Johnny Depp expresa que "es un extraordinario honor tocar y escribir música con Jeff". "Es uno de los grandes, y al que tengo el privilegio de poder llamar hermano", añadía el actor.

Jeff Beck también contaba en el anuncio cómo había sido el proceso creativo junto al actor: "Cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos, eso encendió nuestro espíritu joven y nuestra creatividad. Nos poníamos a bromear sobre que parecía que teníamos 18 años otra vez, así que ese acabó siendo el título del álbum también".

