Winona Ryder cuenta su lucha personal tras romper con Johnny Depp: "Nunca he hablado de eso"

A principios de los 90 Johnny Depp y Winona Ryder se convirtieron en la pareja más mediática de Hollywood. Fue en el estreno en Nueva York de la película 'Great Balls of Fire' en 1989 cuando se conocieron.

Dos meses después de ello tuvieron una primera cita y a los cinco meses ya estaban comprometidos. Después protagonizaron en 1990 'Eduardo manostijeras' y su fama subió como la espuma.

Pero tras cuatro años de noviazgo Winona Ryder y Depp rompieron en junio de 1993. Dejando atrás una relación que sigue siendo hoy muy recordado donde, incluso, el actor se llegó a tatuar "Winona Forever", tatuaje que luego modificó por "Wino Forever".

Ahora, Winona Ryder ha ofrecido una sincera entrevista a la revista Harper's Bazaar donde ha hablando de los momentos tan complicados que atravesó en esa época, después de romper con Depp. Tanto es así que ella misma ha calificado esa etapa de su vida como una "inocencia interrumpida en la vida real", haciendo referencia la película que protagonizó en 1999 donde es su personaje ingresa en un centro psiquiátrico.

La actriz comenta que entonces un terapeuta "increíble" le sugirió que tratara de imaginarse a sí misma siendo más joven y fuese más amable con esa chica: "Recuerdo que estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena [en el drama de 1994 'La casa de los espíritus']. Miraba estos falsos moretones y cortes en mi rostro [del rodaje], y lucharía por verme a mí misma como esta niña. '¿Estarías tratando a esta chica como te tratas a ti misma?' Recuerdo que me miré y dije: 'Esto es lo que me estoy haciendo por dentro'. Porque simplemente no me estaba cuidando", confiesa.

Para seguir diciendo: "Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que ha crecido con las redes sociales, es difícil describir".

Winona Ryder siempre ha defendido a Johnny Depp

Aunque su relación terminó en 1993 Winona Ryder siempre ha recordado con mucho cariño y amor a Johnny Depp. Así, tras las acusaciones de Amber Heard a Johnny Depp de violencia doméstica. Ryder aseguro en la revista 'Time' que el actor nunca abusó de ella.

"Solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que fue muy diferente de lo que se dice", explicaba hace años. "Él nunca, nunca fue de esa manera conmigo. Nunca abusó en absoluto de mí. Solo lo conozco como un tipo realmente bueno, cariñoso y afectuoso que es muy, muy protector con las personas que ama".

"Yo no estaba allí. No sé qué pasó. No estoy llamando mentiroso a nadie. Solo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo. Mira, fue hace mucho tiempo pero estuvimos juntos durante cuatro años, y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien con quien saliste cuando tenías (yo tenía 17 años cuando lo conocí) fuera acusado de eso. Es simplemente impactante. Nunca lo he visto ser violento con una persona antes", declaró.

