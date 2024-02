Jeremy Renner recuerda qué estrella de Marvel fue "la primera persona" que vio tras su accidente

Ha pasado poco más de un año del gravísimo accidente en el que casi muere Jeremy Renner. El actor estuvo crítico tras ser aplastado por su vehículo quitanieves el día de Año Nuevo de 2023, pero la agónica llamada a emergencias de un vecino suyo, tras la alerta de su sobrino, evitaron un desenlace fatal.

La estrella de Marvel tuvo que ser intervenido por la rotura de ocho costillas rotas, una cuenca ocular, una rodilla, un pulmón colapsado y por la perforación de su hígado por una costilla, además de multitud de contusiones y heridas, de las que lleva un año recuperándose.

Poco a poco, se le ha comenzado a ver en alfombras rojas, ayudado de un bastón, y concediendo desgarradoras entrevistas en las que aseguró que llegó a escribir sus últimas palabras a su familia.

A pesar de esos dramáticos momentos iniciales en el hospital, Renner estuvo siempre rodeado de sus seres queridos y de sus compañeros en Los Vengadores: Mark Ruffalo, Evangeline Lilly o Scarlett Johansson y Chris Evans, quienes se subieron al avión para visitarle pensando que tal vez no le volvieran a ver con vida.

Jeremy Renner, Mark Ruffalo y Chris Evans | Getty

Pero hay otro de sus compañeros que estuvo antes que el resto: Anthony Mackie. El intérprete de Falcon fue de los primeros en llegar al hospital, tal como ha confesado Renner en una entrevista con James Corden en This Life of Mine de SiriusXM.

"Una de las primeras personas en mi cama de hospital fue Anthony Mackie. Estaba en Las Vegas", recordó Renner. "Salió disparó y fue la primera persona que vi cuando desperté", aseguró.

Jeremy Renner y Anthony Mackie en una escena de En tierra hostil | Cordon Press

"No hablamos todo el tiempo", explicó. "No nos vemos con mucha frecuencia debido al problema de tener, ya sabes, amigos actores. Todos están muy ocupados y ahora todos somos padres y nunca nos vemos. Rara vez hablamos entre nosotros, pero la conexión que tenemos es algo que siempre existirá".

Renner y Mackie protagonizaron la oscarizada En tierra hostil antes de dar vida a dos de los súper héroes más terrenales del UCM. De sus compañeros en la cinta de Kathryn Bigelow, el actor de Ojo de halcón señaló: "Han afectado a mi vida de maneras inesperadas. Deberíamos haber sido simplemente chicos trabajando juntos o lo que sea, y ha ido mucho más allá de eso".

Jeremy Renner, Brian Geraghty y Anthony Mackie | Getty Images

Tras ello, el actor habló sobre su relación con sus coprotagonistas de Marvel y compartió la historia detrás de los tatuajes de los seis Vengadores originales.

"Creo que habíamos vacilado con la idea un par de veces, pero en realidad no se concretó", dijo. "Sé que Downey fue quien realmente lo impulsó. Creo que Scarlett y Chris lo hicieron primero en Nueva York, y luego Downey recibió en su casa al mismo artista para que viniera y nos reuniera a mí, a Hemsworth y a él. Ruffalo fue el único que no quiso hacerloy dijimos: 'Mira, te pueden reemplazar'. Traeremos a Eric Bana. Vamos a coger a uno de los otros Hulks, ¿sabes a qué me refiero? Ed Norton. Nos burlamos muchísimo de él por eso, pero, ya sabes, lo respetamos, pero debería haberlo hecho. Deberías haberlo hecho, amigo", le recriminó en broma, que ahora compite precisamente contra Robert Downey Jr. por el Oscar a Mejor actor de reparto.