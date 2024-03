Jeremy Allen White, cerca de confirmar que se convertirá en Bruce Springsteen para su biopic

Jeremy Allen White, el aclamado protagonista de The Bear, es uno de los actores de mayor éxito de los últimos tiempos. Acaba de estrenar en nuestro país El clan de hierro, película en la que ha trabajado junto a Zac Efron, y está cerca de confirmarse uno de sus próximos proyectos.

Según publica Variety, el actor estadounidense está en conversaciones para interpretar a Bruce Springsteen en el biopic del músico, que llevará por nombre Deliver me from Nowhere.

La película estará basada en un libro de Warren Zanes publicado en 2023 bajo el mismo nombre y se centrará en la creación y grabación del álbum Nebraska, de 1982. La cinta seguirá a un joven Springsteen creando su sexto álbum de estudio, un disco que marcó una nueva dirección en la carrera del conocido músico y cantante.

Scott Cooper está encargándose del guión y también podría dirigir la película. A24 y Netflix también estarían interesados en producir y distribuir el proyecto.