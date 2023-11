Jeremy Allen White "no quería ni estar cerca" de Zac Efron en el set de The Iron Claw

The Iron Claw se estrena esta Navidad y es uno de los estrenos más esperados por su interesante cast.

Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson protagonizan la cinta y todos se han tenido que someter a un duro entrenamiento y dieta para ganar el músculo de sus personajes.

Allen White ganó 18 kilos de músculo con mucho esfuerzo, pero el físico de Efron ha acaparado las miradas en todos los avances, como puedes ver en el tráiler de arriba.

Ahora el actor de The Bear se ha sincerado en la premiere de Nueva York sobre las comparaciones con Zac.

"Seh, yo no quería ni estar cerca de Zac. Lo vi y fue como, '¿se puede poner Harris a su lado?'", bromea.

"No, quiero decir, Zac se veía tan increíble que creo que, sí, solo con estar cerca de él era motivación para seguir comiendo más, entrenando más", afirma.

Sobre su personaje, reconoce: "Sabía que no iba a poder ser tan grande como Kerry [Von Erich]. Simplemente no creo que fuera físicamente posible para mí. Soy bastante pequeñito, pero lo intenté. No creo que sea posible para ningún humano del planeta".

Sobre su propia transformación, Efron añadía, según recoge People:

"Sabía al meterme en esto que tienes que volverlo un poco una obsesión. Se apodera de tu vida. Lo único que haces es comer, dormir, entrenar y luchar", asegura.