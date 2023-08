Jennifer Aniston, muy clara sobre las relaciones y por qué son difíciles para ella: "No me gusta sacrificar quién eres"

Tras dar vida a la icónica y divertida Rachel Green en 'Friends' entre 1994 y 2004, Jennifer Aniston se convirtió una de las actrices más queridas por el público. Destacando en la comedia comedia, Aniston ha recorrido una impecable carrera que se ha mantenido en auge y diversificado en los últimos años protagonizando la serie 'The Morning Show' y las divertidas películas 'Criminales a la vista' y 'Criminales en el mar' junto a Adam Sandler.

Sin embargo, la vida personal y romántica de la actriz no ha corrido la misma suerte. En febrero de 2018, Jennifer anunció su divorcio de Justin Theroux después de dos años y medio casados y siete años como pareja y junto a ello, recientemente, la actriz habló sobre sus intentos fallidos por quedarse embarazada, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Aniston siempre se ha mostrado muy sincera sobre su vida personal, revelando detalles sobre su infancia y crecer en un hogar desestabilizado. Sus padres, Nancy Dow y John Aniston, quienes fallecieron en los últimos años, se divorciaron cuando Jennifer era tan solo una niña. En esta ocasión, Aniston ha relatado cómo la dinámica y la mala relación que compartían sus padres ha afectado a lo largo de los años a su manera de afrontar y lidiar con las suyas.

Jennifer Aniston junto a su padre, John Aniston | Getty

"Creo que siempre han sido un poco difícil para mí las relaciones porque realmente estaba un poco sola", ha confesado la actriz durante una entrevista para The Wall Street Journal. "Mis padres, al observar la relación de mi familia, no me hicieron decir: 'Oh, no puedo esperar para hacer eso'".

"No me gustaba la idea de sacrificar quién eras o lo que necesitabas, así que realmente no sabía cómo hacerlo", ha explicado Aniston. "Era casi más fácil estar sola, así que no tuve ningún entrenamiento real en ese tira y afloja".

"Se trata simplemente de no tener miedo de decir lo que necesitas y lo que quieres. Y sigue siendo un desafío para mí en una relación", ha admitido. "Soy muy buena en todos los demás trabajos que tengo, y esa es un área que es un poco...".

Además de Theroux, la actriz anteriormente también estuvo casada con el famoso Brad Pitt de 2000 y a 2005 tras dos años de noviazgo, con quien celebró una ostentosa boda. Tras su matrimonio con el actor de 'El club de la lucha', Aniston comenzó una relación con el actor Vince Vaughn que se prolongó durante dos años hasta que conoció al cantante John Mayer con quien estuvo saliendo de 2008 a 2009.