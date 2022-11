Jennifer Aniston se reconcilió con su padre poco antes de morir: "He perdonado a mi familia"

Jennifer Aniston ha anunciado que a través de su cuenta de Instagram que su padre, el actor John Aniston, moría el pasado 11 de noviembre a los 89 años.

La actriz de 'Friends' le dedicó unas preciosas palabras, que puedes ver en el vídeo de arriba, donde le decía todo lo que le quería. Además, Jennifer compartió algunas de sus imágenes más entrañables junto a su progenitor de su álbum personal.

La relación de Jennifer Aniston con su padre no siempre ha sido la mejor y, hace unos días, la actriz ofrecía a la revista 'Allure' su entrevista más sincera donde, además de hablar de sus problemas para ser madre, también declaró que había llegado a perdonar a su familia.

"Creo que el divorcio de mi madre realmente la destrozó", dice la actriz sobre lo complicada que fue su infancia en una casa muy inestable.

Jennifer Aniston junto a su padre, John Aniston | Getty

"En esa generación no era como, 've a terapia, habla con alguien. ¿Por qué no empiezas a tomar microdosis?' Vas por la vida y recoges a tu hijo con lágrimas en los ojos y no tienes ayuda", explica.

Aunque, después de mucho tiempo, la intérprete consiguió superar las desavenencias que habían tenido: "Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia".

"Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Aprendí que al ver a mi mamá nunca dejarlo ir. Recuerdo haber dicho: 'Gracias por mostrarme lo que nunca seré', explica sobre el resentimiento que siempre mostró su madre. "Así que a eso me refiero con tomar las cosas más oscuras que suceden en nuestras vidas, los momentos no tan felices, y tratar de encontrar lugares para honrarlos por lo que nos han dado".

Jennifer confesaba que su casa no era "divertida para vivir" y que "estaba deseando de irse" de allí.

Los problemas de Jennifer Aniston con sus padres

Jennifer Aniston siempre ha sido sincera con respecto a los problemas que ha tenido con sus padres. Por un lado su padre abandonó la casa familiar cuando la actriz tenía 11 años. Mientras que con su madre la criticaba por su aspecto.

"Creo que se trata de crecer en un hogar que estaba desestabilizado y se sentía inseguro, viendo a los adultos ser desagradables entre sí", decía Jennifer en una entrevista junto a Sandra Bullock en 'Interview'.

Jennifer tardó mucho tiempo en perdonar a su padre, con quien se reconcilió en el año 2016 tras la muerte de su madre, Nancy: "Jen perdonó a su padre por marcharse hace mucho tiempo. Pero su relación ha tenido sus altibajos", decía en el 'Daily Mail'. Y que, finalmente su padre estaba encantado "encantado de que se hayan reconciliado".

De esta forma, Jennifer Aniston ha hablado en varias ocasiones sobre las críticas que recibió a lo largo de su vida de su madre: "Ella fue muy crítica conmigo. Debido a que ella era modelo, era hermosa, deslumbrante. Yo no lo era. Nunca lo fui. Honestamente, todavía no pienso en mí en ese tipo de luz, lo cual está bien".

"No fui la niña modelo que ella esperaba y fue algo que realmente resonó en mi", afirmaba la actriz a 'The Sunday Telegraph'. "Esta niña que solo quería ser vista y querida por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban".

