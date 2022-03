El dardo certero de Zoe Kravitz contra Will Smith donde deja clara su postura

Los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles vivieron una de sus noches más surrealistas durante la pasada gala de los Oscar. Los invitados no supieron si reírse o preocuparse cuando Will Smith enfiló hacia el escenario donde estaba Chris Rock.

Prácticamente todo el mundo del cine sabe a estas alturas cómo acabó ese momento, con el presentador saliendo del paso después de recibir una bofetada por su chiste de 'La Teniente O'Neil' y Jada Pinkett. La secuencia, eso sí, dejó una buena cantidad de memes cuyo mejor ejemplo es el de Nicole Kidman y su cara de sorpresa, aunque la historia detrás en realidad es diferente.

La Academia no tardó en desaprobar los hechos y reprender la violencia de Will Smith, tanto que este acabó pidiendo disculpas en sus redes sociales ante el aluvión de críticas por su comportamiento, como puedes comprobar en el vídeo de arriba. Pero también hay quien le ha defendido.

Aunque este no parece ser el caso de Zoe Kravitz. La actriz de 'The Batman' ha criticado lo vivido en la ceremonia de los Oscar mediante unas palabras que han acompañado a las imágenes de sus vestidos, en las que no da nombres.

"Aquí tenéis una foto de mi vestido en la entrega de unos premios donde al parecer ahora atacamos a la gente sobre el escenario", publicó en su primera imagen, donde muestra su vestido rosa de la marca Yves Saint Laurent.

En la siguiente fotografía luce otro de la misma firma pero en color blanco, en la que vuelve a atacar lo ocurrido: "Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde al parecer ahora gritamos blasfemias y agredimos a la gente sobre el escenario".

Con estas palabras, lanzadas con cierta ironía, parece posicionarse en contra de la actitud de Will Smith. Una de las estrellas que más le han reprendido ha sido Jim Carrey. El actor ha reaccionado al momento cumbre de la gala de forma muy dura con los allí presentes, llamándolos "cobardes".

