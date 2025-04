El drástico cambio físico de Jason Bigge (American Pie) tras perder 18 kilos tras cambiar radicalmente su estilo de vida

La estrella de American Pie, Jason Biggs, ha sorprendido a sus seguidores con un impactante cambio físico. El actor ha sido blanco de duras críticas por su apariencia, especialmente desde que en 2015 circularan fotos suyas con un aspecto muy distinto al que los fans recordaban de él.

Durante la Gala City Harvest 2025, se ha podido ver a Biggs posando en la alfombra roja luciendo un traje azul marino. Además, durante el evento ha atendido a varios medios a los que ha revelado haber perdido 18 kilos a causa de un drástico cambio en su estilo de vida y al "estrés" al que se ha visto sometido por trabajo.

Jason Biggs | Cordon Press

"En parte, dirigí mi primera película. Probablemente fue el momento de mayor estrés en mi vida, al menos profesionalmente. Así que eso contribuyó un poco", comenta al Daily Mail sobre su nueva apariencia. "Había muchísima adrenalina, prisas y el horario y todo eso".

También ha explicado cuál ha sido su rutina para lograr perder tanto peso: "Simplemente comida más sana. Comía fatal. Voy en bici. Voy mucho en bici. Subo por la autopista del lado oeste hacia Nueva Jersey. Es una de mis cosas favoritas", explica.

El actor también confiesa a Page Six que otra de las razones detrás de su drástico cambio de vida fueron sus problemas de salud: "Tuve algunos problemas de colesterol. Probablemente debido a los botes de helado que me tomaba de un trago", revela entre risas.

Aunque su "objetivo" no era perder tanto peso, asegura estar feliz con su cambio físico y cómo esto ha beneficiado a su estado de salud. "Ha sido todo un viaje. Mi colesterol bajó 70 puntos", dice.

En cuanto al tiempo que le ha llevado perder peso, el actor reconoce que ha sido un proceso de año y medio, pero aclara: "Llevo varios años intentándolo, y ha sido un vaivén constante. Supongo que esta vez se ha estancado".

A la pregunta de si usó Ozempic como otras estrellas de Hollywood para bajar de peso, Biggis confirma que no, pero no se opone a la idea. "¿Por qué no? Solo he oído cosas buenas. De hecho, como soy alcohólico sobrio, he oído que tiene beneficios, lo cual tendría sentido", expone.

A pesar de sus problemas con el peso, el actor deja claro que no le importaaceptar un papel cinematográfico que requiera subir varios kilos nuevamente.