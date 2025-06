Jason Biggs (American Pie) cuenta su adicción a las drogas y las locuras que hizo: "Me metí en la basura a por la cocaína"

Jason Biggs se dio a conocer cuando era muy joven al protagonizar la saga American Pie, gracias a estas películas el actor se hizo mundialmente famosa pero, ahora, ha revelado el lado más oscuro en el que estuvo metido mucho tiempo.

Biggs, quien recientemente apareció con un drástico cambio físico al haber perdido mucho peso debido a un nuevo estilo de vida había, ha contado en el podcast Well with Arielle Lorre algunos de los episodios más locos que vivió debido a su adicción a las drogas y el alcohol.

Jason Biggs en American Pie en 2012 | Cordon Press

Así, cuenta que durante mucho tiempo engañaba a su mujer ocultándole su adición. Jason Biggs se quedaba solo por las noches consumiendo cocaína y bebiendo mientras su esposa desconocía la magnitud de sus problemas.

"Estaba consumiendo cocaína solo en mi casa e hice lo que dije que era la última raya", explica. Para después añadir que tiró la bolsa con cocaína a la basura.

"En 15 minutos, en cuanto se me pasó el último efecto, pensé: ¿Qué estoy haciendo? Rebusqué en la basura, lo saqué y me hice una raya".

Después de eso, decidió tirarla en la basura frente de su casa, para evitar la tentación: "Bueno, ya terminé", recuerda que dijo antes de irse a dormir.

Pero la cosa no terminó ahí: "Salí, me metí en el cubo de la basura, cogí la bolsa de cocaína, subí las escaleras y me fumé otra raya. Pensé: ¿Qué demonios estoy haciendo? Esto es una locura".

La situación fue en aumento y revela que se subió al coche para tirar la droga en un contenedor alejado de su casa. Pero después de tirarlo regresó, de nuevo, para meterse en el cubo de la basura y recuperar la bolsa que había tirado.

"Podría haber abierto la bolsa fácilmente y tirarla al inodoro, pero no lo hice. Es una decisión demasiado definitiva. Sabía que me la iba a acabar en cuanto la recibí, pero seguí jugando conmigo mismo. Estuve muy cerca de tocar fondo".

Jason Biggs lleva sobrio desde el año 2017 y comenta que fue gracias a su traslado a Nueva York desde Los Angeles lo que le ayudó a rehabilitarse: "Hay algo en la energía de Nueva York que me da algo, que me llena de una manera que Los Ángeles no pudo. Creo que venir a Nueva York me ayudó".