Jamie Foxx rompe su silencio sobre el rumor de que Diddy intentó matarlo cuando sufrió un derrame cerebral

Jamie Foxx casi pierde la vida cuando en abril de 2023 sufrió un derrame cerebral por el que estuvo ingresado durante varias semanas en un hospital.

El actor no compartió su experiencia hasta un año y medio después, desvelando que perdió la memoria durante 20 días o que tuvo que volver a aprender a caminar. Así, durante ese tiempo de silencio, surgieron numerosos rumores sobre su percance de salud y las teorías de la conspiración corrieron como la pólvora.

Una de ellas fue la que apuntaba a Sean 'Diddy' Combs como el culpable de su ingreso, según contó el exguardaespaldas del cantante. "Sé que envenenó a Jamie Foxx y Jamie Foxx lo denunció al FBI por eso. Sé que es un hecho", dijo al programa de YouTube, Cam Capone News.

Imagen de archivo de Sean 'Diddy' Combs | Europa Press

Además, el actor fue acusado de agresión sexual por una mujer a finales de 2023 en medio del caso de Combs, haciéndose eco las redes de sus conexiones con el rapero y sus supuestas prácticas turbias en la industria.

Ahora, el actor ha roto su silencio en una charla con The Hollywood Reporter tomándose con humor las especulaciones de que Combs le intentó matar.

Jamie Foxx | Gtres

"Metí mi teléfono a escondidas porque no sabía lo que decía el mundo exterior y no podía asimilar el hecho de que había tenido un derrame cerebral", ha recordado Foxx sobre cuando estuvo hospitalizado. Veo cosas como: 'Puffy intentó matarme'. No, Puffy no intentó matarme", ha asegurado.

Asimismo, el intérprete reaccionó a las teorías de que le clonaron y el verdadero Jamie murió: "Cuando dijeron que era un clon, eso me hizo perder la cabeza. Estaba sentado en la cama del hospital, como: 'Estos cabrones están intentando clonarme'".

El actor finalmente pudo recuperarse y terminar el rodaje de De vuelta a la acción, con Cameron Diaz.