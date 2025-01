Cameron Diaz recuerda el "aterrador" problema de salud de Jamie Foxx: "Todos estaban preocupados"

La vuelta a la actuación de Cameron Diaz no podría haber sido posible sin Jamie Foxx. La actriz ha contado que el intérprete, que también protagonizó junto a ella la que hasta ahora había sido su última película, Annie (2014), fue fundamental para que se animara a hacer De vuelta a la acción.

"He vuelto gracias a Jamie", aseguró a People. "Si iba a dejar a mi familia durante 10 horas al día, quería hacerlo con el hombre más talentoso de la industria del entretenimiento", le halagó.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en De vuelta a la acción | Netflix

De esta forma Foxx fue el gran apoyo para que Diaz regresara, según ha contado también el director de la película, Seth Gordon: "Cualquiera que haya estado en el set te dirá que él fue el mayor animador y motivador para ella, y realmente para todos".

El cineasta añadió que la actriz luego fue quien apoyó a su compañero tras sufrir un derrame cerebral en abril de 2023, lo que interrumpió el rodaje un tiempo: "Ella pudo devolver el favor de esa manera espiritualmente. Fue una situación muy inusual de afrontar, pero hace una gran diferencia cuando tienen esta vieja amistad y surge de un lugar tan bueno".

Jamie Foxx y Cameron Diaz en The Graham Norton Show | Cordon Press

Así, Cameron Diaz compartió cómo vivió este duro momento. En una entrevista para Extra TV, recordó que "para cada persona que conoce a Jamie, fue aterrador, todos los que quieren a Jamie estaban preocupados... No puedo ni imaginar cómo se siente".

"Estoy muy orgullosa de él, de lo valiente que fue al hacérnoslo saber a todos en su show. Pero ya sabes, es difícil. Te acercas a él y te dice: '¡Todos lloraban!'", señaló, a lo que Foxx respondió que "durante un tiempo, todo el mundo lloraba. ¡Snoop lloraba!".

Cabe recordar que Foxx contó en su nuevo especial de Netflix, What Had Happened Was, que llegó a perder 20 días de memoria y tuvo problemas para volver a caminar por su derrame cerebral.