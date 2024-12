Jamie Foxx revela por fin qué pasó con su salud: "Perdí 20 días de memoria, desperté en silla de ruedas"

Jamie Foxx ha roto su silencio sobre su misteriosa hospitalización de abril de 2023, un evento que su familia mantuvo en privado mientras el actor luchaba por su vida.

Durante su nuevo especial de Netflix, What Had Happened Was, el actor ha compartido los desgarradores detalles de su experiencia, desde perder 20 días de memoria hasta enfrentarse a la incapacidad de caminar, por un derrame cerebral.

"Todo comenzó el 11 de abril con un dolor de cabeza horrible", narra Foxx. "Pedí aspirina a un amigo, pero me di cuenta rápido: cuando estás en una emergencia médica, tus amigos no tienen ni puta idea de qué hacer". Gracias a su hermana Deidra, que lo llevó al Hospital Piedmont en Atlanta, recibió el tratamiento que le salvó la vida. Foxx ha admitido: "No recuerdo 20 días de mi vida. Cuando abrí los ojos el 4 de mayo, me encontré en una silla de ruedas. No podía caminar".

Jamie Foxx | Cordon Press

En su relato, el actor describió la sensación al borde de la muerte como algo "extrañamente pacífico": "Vi el túnel, pero no la luz. Hacía calor en ese túnel. Pensé, '¿Coño, estoy yendo al lugar equivocado?'". Estas palabras provocaron risas entre el público, que lo aplaudió mientras Foxx confesaba que aún no sabe con certeza qué ha causado la hemorragia cerebral. "Es un misterio. Todavía no sabemos exactamente qué ha pasado".

Foxx también confiesa cómo esta experiencia ha cambiado su perspectiva de vida: "Mi terapeuta me dijo: 'Necesitas matar al viejo Jamie para que el nuevo Jamie pueda prosperar'". También ha reflexionado sobre la conexión espiritual del incidente: "Dios me bendijo con dinero y fama, pero cuando me olvidé de Él, me bendijo con un derrame cerebral".

El actor ha explicado que su familia decidió mantener en secreto su estado porque temían que lo convirtieran en un meme: "Después del derrame, mi cabeza rebotaba como loca. Mi familia pensó que se cebarían haciéndome memes". Entre lágrimas y risas, Foxx celebró su regreso: "No sabéis lo bien que se siente estar aquí de nuevo".

La rumoreada conexión con Diddy

En el especial, Foxx hizo una referencia a Sean 'Diddy' Combs mientras hablaba sobre su experiencia cercana a la muerte, mencionando al rapero en tono de broma cuando describió el calor en el túnel: "¿Era el diablo... o Puffy?". Aunque el comentario fue evidentemente una broma, algunos espectadores lo conectaron con los rumores que asocian a Diddy con supuestas prácticas turbias en la industria o envenenamientos, dado el contexto de otras acusaciones que enfrenta actualmente. Sin embargo, Foxx se limitó a usar el comentario como material cómico, sin alimentar las teorías conspirativas.