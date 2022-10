Jada Pinkett confiesa los problemas que tuvo con la primera mujer de Will Smith: "Crucé la línea"

Jada Pinkett no fue el primer amor de Will Smith. La pareja, una de las más polémicas de Hollywood, llevan siendo uña y carne desde hace más de 25 años, pero la sombra de Sheree Zampino, la primera mujer del de 'Men In Black' les ha perseguido durante algún tiempo.

Jada Pinkett y Sheree Zampino se han vuelto a ver en un encuentro de 'Red Table Talk'. Ahora, han hecho algunas confesiones muy reveladoras sobre cómo es su relación y los problemas que han enfrentado.

Así, la actual media naranja de Will Smith no ha dudado en admitir, en una conversación distendidad y entre risas, que "cruzó la línea" con la ex del actor. Fue un incidente con Trey Smith, el hijo de Will y Sheree, lo que desecandenó el incómodo momento entre ambas.

Según contaba Jada, Trey se había portado mal y quería hablar sobre su comportamiento con su madre. Sin embargo, cuando Sheree fue a recoger a su hijo se encontró una Jada "fuera de lugar".

"Literalmente, entré a la casa solo para recogerlo y cuando entré, Jada dijo: 'Tenemos que hablar sobre su comportamiento'", daba Sheree su versión de lo que ocurrió.

Ante la insistencia de Jada, Sheree hizo hincapié en que quien tendría que estar ahí para hablar era Will, pues era el padre del chico: "Ve a por su padre, por favor. ¿Por qué estás hablando sobre lo que ocurre en mi casa?".

Tras exponer sus sensaciones, Sheree aclaró que en todo momento sabía que las intenciones de Jada no eran hacer daño: "Mi único deseo era que trataras bien a mi hijo. Lo hiciste y siempre tuviste buenas intenciones, querías lo mejor para él".

Por su parte, Jada ha admitido que también hubo cosas de la ex de Will Smith que no le gustaron, como que fuera a curiosear a la habitación de la pareja sin permiso.

Es más, aceptar que Sheree siempre sería una parte imprescindible en la vida de su marido le resultó muy complicado y le tomó tiempo. Así, hubo un tiempo en el que Jada no pensaba por qué la relación de Sheree y Will no había terminado tras la ruptura y no la consideraba parte de su familia.

A pesar de todo el resentimiemnto inicial, Jada logró aceptar a Sheree como parte de su familia, pues se centró en el amor de ambas por Trey: "¿Cómo podía amar a Trey y no amar a la persona más importante en su vida, que era su madre?".

A juzgar por la conversación y la reunión en el programa, parece que la relación entre Jada y Sheree ya no es tensa, sino familiar. Es más, Sheree ha asegurado que ella y Will son mejores padres separados que juntos y Jada ha bromeado acerca de cómo a veces Will y Sheree se han ido de vacaciones con sus hijos y sin ella.

...

Seguro que te interesa:

Will Smith confiesa cuál fue la implicación de Jada Pinkett en la bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022