Jada Pinkett confiesa que Chris Rock le pidió una cita y revela más detalles sobre la polémica bofetada de Will Smith en los Oscar

La relación entre Jada Pinkett Smith, Will Smith y Chris Rock se encuentra en el foco de atención tras el polémico incidente ocurrido durante la Gala de los Oscar 2022 cuando Will le dio una bofetada a Chris después de burlarse sobre la alopecia que Jada sufría desde hace varios años.

Las tres estrellas comparten un delicado y complicado pasado que se remonta a años anteriores a dicha polémica noche para los premios del cine a pesar de que, en el pasado, mantuvieron una gran amistad cuando se conocieron hace casi 30 años.

Con motivo de la publicación el 17 de octubre de su libro de memorias titulado Worthy, Jada está revelando más detalles sobre su vida y sincerándose sobre los aspectos más íntimos confesando, entre otras cosas, que ella y Will llevan siete años haciendo vida por separado, como puedes ver en el vídeo de arriba. En esta ocasión, Jada ha compartido más detalles sobre el estado de su relación con Chris tras el famoso incidente en los Oscar 2022.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

Durante una entrevista para People, la actriz ha revelado que "no ha hablado con Chris" desde aquel día. "¿Tengo algún deseo de hablar con Chris? Éste es mi deseo: sólo espero que se aclaren todos los malentendidos en torno a esto y que pueda haber paz", ha añadido.

"Hablo de esto en el libro, creo que podría haber algún malentendido entre Chris y yo en cuanto a los Oscar de 2016. Creo que podría haberse ofendido, pero no pretendía hacerle daño al ofenderlo. Esa no era mi intención, pero creo que hay un gran malentendido", ha confesado Jada haciendo referencia a la entrega de premios de aquel año que se caracterizó por el movimiento #OscarsSoWhite (Los Oscar más blancos) tras la ausencia de nominaciones a actores negros.

En 2016 Will protagonizó la cinta La Verdad Duele, pero su actuación fue ignorada por los académicos por lo que Jada se unió a dicho movimiento a modo de protesta. Chris, quien era el presentador de la gala, durante su discurso hizo una serie de bromas sobre Jada después de que ella solicitara públicamente un boicot a la entrega de premios de aquel año. Un gesto que sembró la semilla de su tensa relación.

En la actualidad, Jada ha admitido que "realmente no reconoció el nivel de presión bajo el que Chris podría haber estado" como presentador de la gala. "Probablemente debería haberlo llamado y decirle: 'Oye, ¿estás bien? Solo debes saber que, aunque estoy hablando sobre los Oscar, te deseo lo mejor y solo quiero que lo sepas'. Debí tomarme tiempo para llamarlo y decirle eso, solo para estar en contacto. Pero es posible que sus sentimientos se hayan sentido heridos", ha confesado.

"Todo lo que podemos hacer es simplemente mirar nuestra parte y ver dónde podría haber hecho algo que se hubiera malinterpretado... Cualquiera que fuera el malentendido que se hubiera creado, ¿qué podría haber hecho para evitarlo? Lo único en lo que pienso es en esa llamada", ha añadido.

Chris Rock y Jada Pinkett | Getty

Jada no dio el paso, pero parece que Chris sí lo hizo y la llamó poco después, según ha afirmado la propia actriz. "Él se disculpó y yo también le pedí disculpas. Así que realmente pensé que estábamos bien, que el hacha estaba enterrada entre nosotros. Y no habíamos hablado desde entonces, hasta que llegó 2022", ha afirmado Jada indicando que, tras la bofetada y durante una pausa en la retransmisión en vivo de la gala, Chris se bajó del escenario para hablar con ella.

"Chris llegó al final del escenario y trató de disculparse conmigo. Él dijo: No quise hacerte ningún daño. Le dije: No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esto es una mierda del pasado". Pensé que esto era sobre los Oscar 2016 y... sus cosas que tenían antes de que yo entrara en escena a finales de los 80. Tengo que dejar que Will y Chris hablen de eso, pero seguro que tienen sus cosas", ha compartido.

"Quiero decir, eso es lo que hacen los cómicos", ha añadido sobre el comentario de Rock durante su discurso en torno a la alopecia. "Sólo tendría que decir que en realidad no estoy aquí para emitir ningún juicio sobre cómo la gente decide expresarse y expresar su arte. Diré que varias veces han herido mis sentimientos, seguro. Chris me ha herido mucho mis sentimientos. Pero al final del día, es lo que supone también estar en el centro de atención".

Por si fuera poco, durante la entrevista y en su libro de memorias, Jada también ha revelado que Rock la invitó a salir en el pasado. "Creo que todos los veranos salían noticias de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: Me encantaría invitarte a salir. Y yo dije: ¿Qué quieres decir? Él me dijo: Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar? Yo estaba como, No. Chris, esos son sólo rumores", ha explicado. "Estaba horrorizado. Y se disculpó repetidamente y eso fue todo".

Will y Chris se conocieron a finales de los 80. Su vínculo se estrechó rápidamente y entre 2005 y 2012 se convirtieron en grandes amigos cuando Jada y Rock coincidieron durante el rodaje de la saga de Madagascar donde ambos ponían voz a los personajes principales.