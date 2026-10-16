Concurso: Consigue una entrada doble para ver Sentido y sensibilidad en cines, con Daisy Edgar Jones

Sentido y sensibilidad llega a los cines en forma de adaptación dirigida por Georgia Oakley.

Focus Features y Working Title presentan una nueva e irresistible visión de la emblemática novela de Jane Austen: una fascinante e ingeniosa historia de amor y sororidad que nos invita a conectar profundamente con sus protagonistas, interpretadas por Daisy Edgar Jones y Esmé Creed-Miles.

Caitríona Balfe de Outlander les acompaña en el reparto, junto a George MacKay, Frank Dillane y Fiona Shaw.

Si no quieres perderte su estreno en cines, sigue atento a nuestro concurso.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para ver la película desde la fecha de estreno, canjeables a nivel nacional.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Qué cita de Jane Austen es tu favorita?

- Etiqueta a dos amigos en tu comentario.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo desde el 15 hasta el 21 de octubre.

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