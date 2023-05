Ireland Baldwin ya es mamá: Revela foto de su hija y nombre y así reaccionan Alec Baldwin y su madrastra Hilaria

Ireland Baldwin, la modelo de 27 años, y el músico André Allen Anjos conocido como RAC, han anunciado a través de Instagram que su hija ya ha nacido.

Ireland Baldwin es la hija de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger. La pareja se divorció en 2002, pero Alec conoció en 2011 a su actual mujer, Hilaria Baldwin, con quien ya tiene 7 hijos. Ilaria Catalina Irena, la más pequeñita, tiene tan solo 8 meses ahora.

Ireland siempre se ha mostrado muy abierta con compartir su vida más personal en redes sociales. La modelo ha relatado incluso episodios traumáticos como la violación que sufrió de adolescente, sus problemas alimenticios y su adicción al alcohol y las drogas, como puedes ver en el video de arriba. Sin embargo, tras su recuperación, Ireland también ha querido compartir con sus seguidores las buenas noticias.

La pareja ha publicado en su Instagram una foto juntos con la nueva integrante de la familia en sus brazos.

La pequeña se llama Holland, tal como anunció la modelo en enero en el podcast de Girlboss Radio: "Me llamo Irlanda, así que queríamos el nombre de otro país porque queríamos mantener la secuencia. Y luego porque me encanta la actriz Holland Taylor. Siempre me ha gustado ese nombre desde que era joven. Simplemente pensé que era un nombre muy elegante y bonito, así que elegimos Holland".

La familia ha querido felicitar públicamente a la pareja y los comentarios en su publicación no han parado de llegar.

Su madrastra Hilaria ha comentado corazones en su publicación, pero también ha querido felicitarles personalmente y ha compartido una foto familiar con Alec Baldwin y todos sus hijos en la que ha escrito: ¡¡¡Todas estas tías y tíos y nosotros los abuelos estamos muy emocionados de que Holland esté aquí!!! Felicitaciones a mamá y papá, Irlanda y André. ¡Te queremos un montón!".

Su padre, Alec Baldwin,ha comentado en la publicación de Hilaria: "Milagro".

Sorprende pensar que para la hija de Ireland, su tía Ilaria, hija de Alec, es tan solo 8 meses mayor que ella. ¡Aunque así tendrá familia de su edad y compañera de juegos!

El tío de Ireland, el modelo William Baldwin, también ha querido dedicarles unas palabras y ha comentado en la publicación de Irlanda: "Bienvenida al mundo pequeña Holland. Te amamos".

También Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, que hace tan solo un mes dio a luz a su primera hija, Louetta Isley Thomas Willis, ha querido felicitar a su amiga: "Oh Dios mío, oh Dios mío, hola pequeña, estamos ansiosos por achucharte".

Sin duda, un día muy feliz para todos los que rodean a Ireland y André. Bienvenida al mundo Holland.