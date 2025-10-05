El incómodo encuentro de Glen Powell con una estrella "cancelada" que le pidió una foto: "No fue buena idea"

La carrera de Glen Powell no ha hecho más que crecer en los últimos años y ahora se ha convertido en uno de los actores más cotizados en Hollywood.

Al igual que el resto de grandes estrellas de la industria, el intérprete busca preservar su imagen lo máximo posible y no caer en polémicas, así como cuidar con quien se junta o con quien es visto, tal y como ha contado en una entrevista.

El actor de Top Gun: Maverick recordaba recientemente en una entrevista en el podcast Therapuss With Jake Shane Glen su encuentro incómodo con una celebridad "cancelada". Powell estaba en una fiesta de Hollywood cuando se topó con esta estrella que no ha querido revelar quién era.

Glen Powell | Getty

"Llegué a una fiesta y había alguien allí que básicamente había estado contra las cuerdas en términos de ser cancelado. Era una de esas fiestas de Hollywood con cámaras, prensa y todo eso", relató.

"Esta persona había hecho algunas de mis películas favoritas y pensé: '¡Qué bueno!'. Se acercó y me dijo: 'Encantado de conocerte'. Le dije: 'Ay, amigo. Soy un gran fan'. Y entonces un fotógrafo me dijo: 'Oye, ¿podemos sacarles una foto?'", ha revelado, señalando que se negó a hacérsela.

"A esta persona la cancelaron recientemente y no fue buena idea", dijo Powell. "Me gustaba su trabajo, pero no sus decisiones. Así que, en cierto modo, solo estaba siendo amable. Pero luego, cuando quiso hacerse una foto, me di cuenta enseguida: 'No sé si es buena idea'", explicó.

Glen Powell | Cordon Press

"Él se dio cuenta claramente de que yo pensaba: 'Probablemente no sea buena idea'. Y me di cuenta de que este tipo tiene una cara tóxica. La gente tiene una reacción visceral ante esta persona por la mala decisión que ha tomado", añadió.

Los fans se quedarán con las ganas de saber de quién se trataba, un hecho parecido al que desveló Rebecca Ferguson cuando aseguró que trabajó con una estrella de primer nivel que la hizo llorar en el set de rodaje.