Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

PALABRAS DEL PRODUCTOR JERRY BRUCKHEIMER

La película de Piratas del Caribe con Margot Robbie sigue en pie: "Estamos trabajando en un guion"

Jerry Bruckheimer, productor de las cinco películas de Piratas del Caribe, ha dado una actualización sobre el estado de la nueva película de Piratas del Caribe protagonizada por Margot Robbie.

Margot Robbie con un corte de pelo estilo bob en los Premios Breakthrough

Vídeo: Getty | Foto: Reuters

Publicidad

Miguel Toba
Publicado:

Desde que Piratas del Caribe: La venganza de Salazar fuera estrenada en 2017, el futuro de la franquicia ha ido dando golpes de ciego buscando cómo continuar una de las sagas más exitosas del siglo XXI.

La guerra judicial de Johnny Depp y su despido por Disney ha hecho que el proyecto de una sexta entrega siga sin estar claro casi una década después, aunque Orlando Bloom ha pedido públicamente su vuelta.

(Foto de ARCHIVO) Johnny Depp es Jack Sparrow en Piratas del Caribe REMITIDA / HANDOUT por DISNEY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/09/2012
El regreso de Jack Sparrow (Johnny Depp) en Piratas del Caribe 6, más cerca | EUROPAPRESS

Desde entonces, han surgido nombres como el de Margot Robbie para capitanear nuevas historias. Unos rumores que comenzaron hace cinco años y que no han recibido apenas actualizaciones desde entonces.

Ahora, su productor, Jerry Bruckheimer, ha pronunciado unas significativas palabras que vuelven a involucrar a la actriz con la Perla Negra.

"Estamos trabajando en un guion. Todo depende de lo que haya en las páginas. Si no lo tenemos, no llegará a la pantalla", declaró a The Wrap. "Tuvimos dos guiones en un momento dado, y luego uno se abandonó, y luego continuamos con el otro", señaló sin confirmar de cuáles se trataban.

Al ser preguntado si el proyecto Robbie fue el que abandonaron, Bruckheimer dijo: "Bueno, ella todavía está involucrada".

Margot Robbie en el estreno de A Big Bold Beautiful Journey en Londres
Margot Robbie en el estreno de A Big Bold Beautiful Journey en Londres | Gtres

En mayo pasado, Bruckheimer informó que el reboot de la franquicia estaba en camino y que se estaba desarrollando un spin-off independiente protagonizado por Robbie, aparentemente.

Falta por conocer más detalles, pero si se cumplen las previsiones, Piratas del Caribe seguiría en marcha con una nueva entrega de Johnny Depp, a modo de reinicio o continuación, y una cinta independiente con Margot Robbie al frente.

Elizabeth Olsen reconoce el cansancio con el cine de superhéroes y si volverá a Marvel: "Estas películas no son para los críticos"

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata
ObjetivoTV» Cine

Publicidad

Publicidad