La película de Piratas del Caribe con Margot Robbie sigue en pie: "Estamos trabajando en un guion"

Desde que Piratas del Caribe: La venganza de Salazar fuera estrenada en 2017, el futuro de la franquicia ha ido dando golpes de ciego buscando cómo continuar una de las sagas más exitosas del siglo XXI.

La guerra judicial de Johnny Depp y su despido por Disney ha hecho que el proyecto de una sexta entrega siga sin estar claro casi una década después, aunque Orlando Bloom ha pedido públicamente su vuelta.

El regreso de Jack Sparrow (Johnny Depp) en Piratas del Caribe 6, más cerca | EUROPAPRESS

Desde entonces, han surgido nombres como el de Margot Robbie para capitanear nuevas historias. Unos rumores que comenzaron hace cinco años y que no han recibido apenas actualizaciones desde entonces.

Ahora, su productor, Jerry Bruckheimer, ha pronunciado unas significativas palabras que vuelven a involucrar a la actriz con la Perla Negra.

"Estamos trabajando en un guion. Todo depende de lo que haya en las páginas. Si no lo tenemos, no llegará a la pantalla", declaró a The Wrap. "Tuvimos dos guiones en un momento dado, y luego uno se abandonó, y luego continuamos con el otro", señaló sin confirmar de cuáles se trataban.

Al ser preguntado si el proyecto Robbie fue el que abandonaron, Bruckheimer dijo: "Bueno, ella todavía está involucrada".

Margot Robbie en el estreno de A Big Bold Beautiful Journey en Londres | Gtres

En mayo pasado, Bruckheimer informó que el reboot de la franquicia estaba en camino y que se estaba desarrollando un spin-off independiente protagonizado por Robbie, aparentemente.

Falta por conocer más detalles, pero si se cumplen las previsiones, Piratas del Caribe seguiría en marcha con una nueva entrega de Johnny Depp, a modo de reinicio o continuación, y una cinta independiente con Margot Robbie al frente.