La ex de Glen Powell rompe su silencio sobre cómo vivió su ruptura en medio de los rumores con Sydney Sweeney: "Solo quería respeto"

Durante la promoción de la comedia romántica Cualquiera menos tú, las redes se volvieron locas con la idea de que entre Sydney Sweeney y Glen Powell había algo más que una amistad. Las apariciones públicas, la complicidad y las imágenes virales alimentaron los rumores de romance, a pesar de que ambos estaban en pareja. Actualmente, ninguno continúa con aquellas relaciones... aunque han dicho que entre ellos hay una bonita y especial amistad.

Ahora, además, ha roto su silencio la que fuera la novia de Powell en aquel momento. Casi dos años después del revuelo mediático, la modelo Gigi Paris ha contado en el podcast Too Much cómo vivió desde dentro el final de su relación con Powell durante el rodaje de la película en Australia.

"Recibí una llamada suya justo cuando iba a viajar a Australia", relató. "Ya tenía mi visado, que me costó mucho más de lo que pensaba conseguir... mientras tanto, todo este lío estaba saliendo en internet".

Aunque en ningún momento se refirió directamente a Glen Powell ni a Sydney Sweeney por sus nombres, explicó que, mientras se sentía aliviada por estar a punto de reunirse con su entonces pareja, la respuesta que recibió fue otra. "Me llamó y me dijo: 'Los productores y yo hemos hablado y creemos que lo mejor es que no vengas a verme'", recordó.

Glen Powell y Sydney Sweeney en Cualquiera menos tú | Cordon Press

Pese a esa negativa, decidió volar igualmente a Australia para poner fin a la relación cara a cara. "Viajé al otro lado del planeta para mirarle a la cara y decirle: 'No puedo seguir con esto'", afirmó. "Fue lo más difícil que he tenido que hacer".

Durante el mismo periodo, mientras se intensificaban los rumores en torno a Powell y Sweeney, quien estaba entonces comprometida con Jonathan Davino, Paris confesó sentirse completamente expuesta.

"Me sentí como si me hubieran lanzado a los lobos", cuenta. "Solo quería respeto. Especialmente si todo va a hacerse público... no me hagas quedar como una idiota. No ridiculices a alguien con quien has estado más de tres años, con quien hablabas de un futuro juntos. Ten algo de decencia. Al final, fue como: 'El trabajo es lo primero'. Pues muy bien, esa es tu prioridad. Yo tengo que irme".

También quiso dejar claro que su ruptura con el actor en abril de 2023 no fue una estrategia para ganar fama ni nada parecido. "No era algo ficticio, y llegó un punto en que parecía que lo ficticio importaba más que lo real", explicó. "No fue una forma de monetizar la ruptura, ni una manera de tergiversar la historia. Estaba destrozada".