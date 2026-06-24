El hijo menor de Julia Roberts da el estirón: Así es Henry a los 19 años

El hijo menor de Julia Roberts y el director de fotografía Danny Moder, Henry, fue fotografiado a las afueras del histórico Hotel Jane en Nueva York justo un día después de celebrar su decimonoveno cumpleaños.

Lo que más ha llamado la atención de su reaparición pública ha sido su sorprendente cambio físico, demostrando un espectacular estirón que le ha llevado a superar notablemente en estatura a la protagonista de Pretty Woman.

Durante el paseo se puede ver al joven, que actualmente reside en la Gran Manzana debido a sus estudios en el prestigioso Instituto Pratt de Manhattan, caminando de forma muy cómplice con la actriz, quien le rodeaba cariñosamente la cintura con el brazo.

En esta cita no pudieron estar presentes su marido, el director de fotografía Danny Moder, ni sus hermanos mellizos, Phinnaeus y Hazel. Henry es el hijo menor de la estrella de Hollywood y su esposo, con quien se casó en 2002.

A pesar de su impecable trayectoria en la gran pantalla, Roberts tiene claro que su verdadero éxito es el entorno que ha formado desde su boda en 2002: "La vida que he construido con mi esposo, [y] la vida que hemos construido con nuestros hijos, eso es lo mejor. Volver a casa al final del día, triunfante, para estar con ellos".