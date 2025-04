Apple, la hija de Gwyneth Paltrow se abre sobre las críticas que recibe diciendo que es una "mean girl": "Me destrozan"

Han pasado varios meses desde que la hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Apple Martin, tuvo que enfrentarse a duras críticas que la tachaban de "mean girl" después de un feo gesto que hizo durante el prestigioso baile de debutantes en París.

La joven de 20 años estuvo acompañada de sus famosos padres durante el evento, quienes tienen una gran relación tras su divorcio. La joven fue la gran sorpresa de la noche al bailar junto a la estrella de Coldplay. Sin embargo, Apple no solo acaparó la atención por este momento, sino también por un gesto poco elegante hacia otra de las chicas debutantes, a quien le robó protagonismo mientras se hacía varias fotos.

Ahora Apple ha hablado sobre cómo aborda todas las críticas y por que ha decidido no interactuar con los comentarios de odio que recibe durante una entrevista con la revista Interview.

Gwyneth Paltrow y Apple Martin en París | Instagram @gwynethpaltrow

"Aunque veas un millón de cosas positivas, puede haber una que te destroce por completo", explica. "Ya lo he dejado y lo evito como a la peste, porque me conozco. Sé que si veo algo falso y que me molesta mucho, voy a pensar: ¡Dios mío, no debería volver a salir en público!"

Apple ha hablado abiertamente sobre las críticas que recibe y ha señalado que la primera vez que tuvo que enfrentar estos comentarios negativos fue después de acudir al desfile de Channel de 2023, donde se la tachó de "nepo baby".

Estas declaraciones coinciden justo con el concierto benéfico de su padre en Los Ángeles, donde interpretó algunos de sus grandes éxitos. A pesar de las constantes críticas que rodean a su hija mayor, se ha visto a Martin tranquilo, arropado por el calor del público.

Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow, en la Semana de la Moda de París | Getty

Actualmente, la joven no solo se dedica al modelaje también tiene como objetivo terminar su carrera en derecho y seguir los pasos de su madre en la industria cinematográfica.

Además de Apple, Paltrow y Martin tuvieron a Moses, de 18 años. De hecho, recientemente se ha podido ver a la actriz de Marvel subir una publicación de sus hijos con el cantante para felicitarle por su cumpleaños.