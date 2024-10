La hija de 16 años de Nicole Kidman debuta como modelo de pasarela: "Estaba muy estresada"

Nicole Kidman está viendo como poco a poco sus hijas se van haciendo mayores. La actriz comparte dos hijas con su marido Keith Urban.

Hasta el mes de abril de 2024 Nicole no había aparecido con sus hijas en ningún evento público pero posó junto a ellas y el resto de su familia al recibir el AFI Life Achievement Award en Los Ángeles.

Desde entonces, Sunday Rose, la hija mayor de Nicole ha acompañado a su madre en algunos eventos o vimos a la familia entera unida en las pasadas Olimpiadas de París, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, Sunday Rose de 16 años ha debutado como modelo en su primer desfile para la firma Miu Miu en la Semana de la Moda de París. Así, vemos a la joven desfilar con mucha profesionalidad con un look dos piezas en color blanco que combinó con unos calentadores grises y zapatos pee-toe.

Sunday Rose, hija de Nicole Kidman, debuta como modelo para un desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París | Gtres

Junto a ella también desfilaron otros rostros conocidos como los actores Willem Dafoe y Hillary Swank, la modelo Amelia Grey, la rapera británica Little Simz y la actriz surcoreana Nicha Yontararak (Minnie).

Además, Sunday Rose ofreció también una entrevista a Vogue donde dijo: "He querido hacer esto durante mucho tiempo. Por eso, cuando me llegó la oferta, me sentí muy emocionada y ahora finalmente ha llegado el día".

"Estaba muy estresada y luego... todos aquí fueron muy amables", se sinceraba sobre los nervios que pasó antes de su debut.

Después del desfile, por la noche, Nicole Kidman acompañó a su hija a una cena que organizó la firma donde vimos la complicidad que hay entre las dos.