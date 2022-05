Harry Styles se sincera sobre cuánto le ha ayudado la terapia: "Pensaba que significaba que estabas roto"

Acudir al psicólogo o ir a terapias puede ser beneficioso para las personas que lo necesiten. Ya sea por recomendación o por motu propio, hablar con especialistas puede ayudar a resolver los problemas de cada uno, sea de la índole que sean. Y así lo ha creído Harry Styles, quien ha hablado de su experiencia en terapia.

El cantante ha reconocido que hablar con profesionales sobre su salud mental le ha hecho ver la vida de otra forma: "Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir en los extremos... Eso es lo más vivo que puedes estar. Perder el control llorando o perderlo riendo, no hay manera, creo, de sentirse más vivo que de esa forma".

El artista de 28 años lo ha contado en una entrevista a Better Homes & Gardens, en la que ha revelado que antes de dar el paso a consultar a especialistas, pensaba que "significaba que estabas roto": "Quería ser esa persona que podía decir que no lo necesitaba [ir a terapia]".

Styles ha recordado que su primera experiencia con la terapia la tuvo cuando se separó One Direction, lo que le ayudó a retomarla después del confinamiento de la pandemia: "Durante el encierro, comencé a procesar muchas cosas que sucedieron cuando estaba en la banda".

Sin embargo, el también actor aprovechó para poner en orden sus emociones. Sobre todo, en el apartado de su carácter, pues ha admitido que siempre ha tenido la necesidad de ser "agradable" con todas las personas.

La entrevista ha destacado el hecho de que en la adolescencia de Harry, muchos periodistas le preguntaran por sus relaciones sexuales en ocasiones, lo que le llevaba a responderles desinteresadamente en lugar de reprender estas palabras: "¿Por qué siento que soy yo el que ha hecho algo malo?".

"Mi agente me pregunta cuándo voy a tener mi gran colapso. La respuesta más honesta que se me ocurre es que no crecí en la pobreza, pero no teníamos mucho dinero y tenía una expectativa de lo que podría lograr en la vida. Siento que todo lo demás ha sido un éxito, y soy muy afortunado", se ha declarado el artista británico.

Harry Styles | Getty

El salto de Harry Styles a la actuación

El talento de Harry Styles le ha permitido cambiar de registro y en los últimos años decidió probar suerte en la actuación.

De esta forma, los fans le pudieron disfrutar en grandes producciones ante las que no se arrugó como en 'Dunkerque', su debut cinematográfico. Pero también se ha unido recientemente al UCM interpretando al eterno Eros, sorprendiendo en las escenas postcréditos de 'Eternals'.

Junto a ellas, saldrá en la próxima película de Olivia Wilde, su actual pareja, y con Florence Pugh, llamada 'No te preocupes querida'. Asimismo, su presencia está confirmada en dos films más para 2022: 'My Policeman' y 'Faster, Cheaper, Better'.

