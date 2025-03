Gwyneth Paltrow confiesa que empeoró mucho su menopausia "bebiendo todas las noches" por ansiedad: "Estaba fuera de control"

Gwyneth Paltrow es una de las figuras más conocidas de Hollywood, tanto por su destacada carrera como actriz como por su éxito como empresaria con su negocio de productos para el bienestar, Goop.

Ahora, a sus 52 años, la estrella de Iron Man ha querido hablar abiertamente sobre la menopausia, un tema que afecta a millones de mujeres pero que suele ser poco discutido. A través de sus declaraciones, la actriz ha compartido las dificultades y cambios que ha experimentado a causa de este cambio hormonal.

Paltrow ha sido muy sincera sobre sus síntomas durante el episodio de The Goop Podcast junto a la ginecóloga Mary Clare Haver, donde ha expresado: "Estoy realmente en plena crisis en este momento, así que ando por todos lados. Pero he notado que mis síntomas están bastante bajo control, excepto, bueno, en enero, cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, usé el alcohol para ello".

Anteriormente, la actriz había expresado su dolor al ver que las intensas llamas estaban calcinando gran parte de su ciudad, Los Ángeles, donde vive con su actual esposo Brad Falchuk. Paltrow ha revelado que se sintió devastada por los aterradores incendios y ha confesado: "creo que bebía todas las noches".

Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk | Getty Images

Durante ese periodo de tiempo, afirma: "Estaba medicándome". Y añade: "Normalmente, ahora, no bebo mucho en absoluto. Tal vez tome una copa a la semana". Según ha explicado, el hecho de consumir alcohol todas las noches mientras lidiaba con los síntomas de la menopausia tuvo un impacto negativo. "Estaban completamente fuera de control. Fue la primera vez que realmente noté, como, una relación de causa y efecto de esa manera", comenta.

Al escuchar su testimonio, la ginecóloga contesta: "Muchas de mis pacientes dicen lo mismo. De repente se dieron cuenta de que habían reducido el consumo de alcohol o que lo habían dejado porque no valía la pena. No se recuperan de la misma manera. El alcohol permanece en nuestro organismo durante mucho más tiempo". También comenta que sus pacientes sufren trastornos del sueño debido a la bebida y experimentan "horribles sofocos".

En cuanto a los problemas con el sueño, Paltrow comparte: "Siempre he sido una gran dormilona", pero después de la menopausia, "pasé por un momento particularmente malo".

"Había noches en las que mi ansiedadme hacía pensar que no iba a poder dormir porque no tenía suficiente progesterona o algo así". Pero entendió que "no era eso" lo que le pasaba.

"Me despertaba y me invadía una ansiedad que nunca había sentido en mi vida. Me quedaba en la cama pensando en todos los errores que había cometido, en los sentimientos de todas las personas a las que había herido, en todo lo malo que había pasado, y me quedaba despierta durante seis horas. Era una locura", explica.

Ante este testimonio, Haver responde: "La perimenopausia es la zona del caos hormonal. Está por todas partes. Es completamente impredecible y nuestros cerebros odian el caos".

"Para algunas mujeres, son años", añade, a lo que la actriz contesta: "Siento que he estado en esto durante años".

Paltrow no ha sido la única estrella de Hollywood que se ha sentado a conversar sobre este tema. Recientemente, la actriz Halle Berry también ha compartido cómo este cambio hormonalle afectó en su relaciónde pareja.