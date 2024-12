Así canta Timothée Chalamet los temas de Bob Dylan para su biopic y el músico se pronuncia

A comienzos de la década de los 60 en Nueva York irrumpió un joven de Minnesota que con su guitarra revolucionó la escena musical de la época. Con los años, este cantante fue el abanderado de la contracultura estadounidense y una de las voces más reconocidas del folk rock.

Bob Dylan es hoy uno de los músicos más importantes de la historia reciente, ganando incluso el Premio Nobel de Literatura en 2016, y durante los próximos meses volverá a estar de actualidad por la película que estrenará Timothée Chalamet sobre su vida, titulada A Complete Unknown.

Timothée Chalamet en A Complete Unknown | Searchlight Pictures

Aunque no es la primera vez que Hollywood traslada su figura al cine, esta cinta promete ser la producción más ambiciosa que se ha hecho. Junto al actor de Dune, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook o Dan Fogler, entre otros, completan un reparto que dirige James Mangold (Logan).

Ahora, tras los primeros trailers en los que pudimos comprobar la transformación del actor en el legendario artista, se han desvelado las primeras canciones completas que ha versionado Chalamet para la película.

Como adelanto, los fans ya pueden disfrutar de las versiones de los clásicos Like a Rolling Stone y Girl From the North Country.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Incluso, Bob Dylan ha elogiado el proyecto públicamente a través de su cuenta de X. El músico ha calificado a Chalamet como "un actor brillante" al mismo tiempo que está "seguro de que será completamente creíble como yo. O como un yo más joven. O como otro yo".

Unas palabras sobre las que se ha pronunciado el joven intérprete, "totalmente agradecido".

La película se estrena el próximo 25 de diciembre en Estados Unidos y el 28 de febrero de 2025 en España.