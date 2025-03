Gwyneth Paltrow se sincera sobre Brad Pitt y si ha funcionado el Me Too: "Es como haber salido con el príncipe William"

Gwyneth Paltrow no tiene problema en hablar abiertamente sobre sus ex. Recientemente publicaba un post donde se podía ver a su exmarido Chris Martin junto a los dos hijos que tienen en común.

La estrella de Marvel también ha tenido a lo largo de los años buenas palabras para Brad Pitt, con el que comenzó a salir en 1994 después de protagonizar juntos la película Seven. Pero la relación no duró mucho a pesar de haberse prometido y en 1997 terminaron su relación.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt cuando eran pareja en losa años 90 | Cordon Press

Ahora, durante una entrevista a Vanity Fair, ha hablado sobre cómo fue salir con Pitt. "Es un personaje muy intrigante… Es como haber salido, no sé, con el príncipe William o algo así. Siempre va a ser un tema de conversación".

Pero la actriz también ha tratado temas de importancia como el movimiento Me Too. En el pasado Paltrow ha contado que cuando era joven tuvo que enfrentar una situación muy desagradable con Harvey Weinstein. Según contó, el productor la invitó a su habitación de hotel donde trató de sobrepasarse con ella. Ante esto, Pitt, su pareja por aquel entonces, defendió a la actriz y se enfrentó a Weinstein.

Años después, cuando el movimiento Me Too destapó los abusos sistemáticos de Weinstein, Paltrow fue una de las muchas actrices que hablaron sobre su experiencia. Ahora, ha comentado si cree que el Me Too funcionó de verdad.

"Creo que sí… ya no se organizan reuniones en habitaciones de hotel, por lo que tengo entendido, o si las hay, son varias personas en la habitación. Esa burbuja definitivamente ha estallado… Estoy segura de que la gente todavía abusa del poder en Hollywood, como en cualquier otro lugar, pero las cosas han cambiado sin duda", explica.

Durante la larga entrevista, la actriz ha hablado de varios temas más, desde su actual relación con su exmarido Chris Martin hasta el clima político actual de los Estados Unidos.