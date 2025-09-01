Gwyneth Paltrow asegura que "nadie la entenderá hasta que esté muerta"

Gwyneth Paltrow es una de las actrices más famosas de Hollywood. Nacida en el seno de una familia ya famosa, la nepo baby triunfo en la década de los 90 como uno de los rostros más importantes del cine.

Ahora, es una empresaria de éxito pero más allá de eso, Gwyneth suele ser noticia por no tener pelos en la lengua o vivir, a veces, un poco alejada de la realidad.

Así, en una entrevista para el podcast The Cutting Room Floor, Paltrow ha asegura que cree que "nadie me entenderá hasta que esté muerta".

"Nunca he creado mi propia narrativa. Soy consciente de que existe pero he tenido una vida muy extraña en este sentido. Imagina ser una persona real y saber que la gente te caracteriza de una manera y no puedes entender cómo llegaron a esa narrativa. No tengo ni idea de lo que habla la gente. He vivido durante muchas décadas con este avatar que, como si se proyectara con mucha fuerza, y no sé por qué", empieza diciendo.

"En los 90, las estrellas de cine estaban rodeadas de misterio, y creo que eso era parte de la maquinaria, en muchos sentidos. Antiguamente, se suponía que las estrellas de cine debían ser misteriosas, y te contaban detalles de sus vidas, lo cual era muy emocionante y estimulante. Y eso dio origen a toda esta fiebre de los tabloides, que alcanzó su apogeo antes de Instagram", reflexiona.

Para después sigue hablado sobre cómo las redes sociales han cambiado el mundo en el que vivimos: "Instagram, en cierto modo, desmanteló gran parte de ese modelo de negocio. Existía una búsqueda de imágenes e información para humanizar a las celebridades, y luego nos adentramos en este extraño nuevo entorno mediático donde todos priorizaban su vida. Pero para mí, como soy introvertida, ha sido incómodo".

Aunque, admite que para ella "no es algo intuitivo" sabe que es una herramienta necesaria para muchos: "Desde una perspectiva de marketing, entiendo lo valiosa que es esa influencia y cómo, si estás expandiendo un negocio de bienes de consumo masivo, es muy difícil no ser una celebridad que intenta aprovechar su fama sin esos canales".