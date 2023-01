Gwyneth Paltrow reflexiona sobre "consumir cocaína" o irse con alguien random a casa en los 90

Gwyneth Paltrow ha acudido al programa de 'The Late Late Show' con James Corden donde también coincidió con una embaraza Hilary Swank junto a la que habló sobre maternidad y lo que fue para ella sus embarazos.

Como es habitual, Gwyneth Paltrow fue completamente natural en la entrevista y demostró que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar o sacar a relucir temas que pueden ser tabú para muchos otros.

Así, Gwyneth Paltrow recordó lo que era ser famoso en la década de los 90 y destacó lo diferente que es con respecto a hoy en día donde estás mucho más expuesto debido a la llegada de los móviles con cámara o la viralización de las redes sociales.

De esta forma, la actriz bromeaba al decir sobre esta analógica época: "Fue genial, hablar sobre consumir cocaína y que no te pillen. Podrías estar en un bar divirtiéndote, bailando sobre la mesa", empieza diciendo.

"No había teléfonos con cámara, especialmente en Nueva York, no había paparazzi. Podrías salir a trompicones de un bar e irte a casa con un random y nadie lo sabría", recuerda.

Ya en 2015 Gwyneth Paltrow reveló en 'Watch What Happens Live' de Andy Cohenque que la droga más dura que había probado era el 'éxtasis'. Aunque, la actriz no tiene pudor a la hora de hablar sobre todos estos asuntos pero fue su amigo Rob Lowe quién reveló cómo la intérprete le contó cómo la mujer del actor enseño a Gwyneth a practicar sexo oral.