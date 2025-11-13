Un fan asalta a Ariana Grande y Cynthia Erivo la protege durante la premiere de Wicked 2 en Singapur

El próximo 21 de noviembre se estrena Wicked 2 donde, por fin, veremos el desenlace de Glinda y Elphaba tras la primera parte de la película sobre el Universo de Oz.

Actualmente Ariana Grande y Cynthia Erivo, junto al resto del reparto, están en el tour mundial de la película y su última parada ha sido en Singapur. Aunque sobre la alfombra amarilla de la premiere ha sucedido un altercado muy desagradable para todos.

Y es que, un fan saltó la barrera que separaba a los actores del público y logró llegar hasta a Ariana Grande para intentar abrazarla y grabar el momento.

Varias personas presentes pudieron captar el momento donde se ve la cara de susto de Ariana Grande al ver al joven que se abalanza contra ella. Aunque, rápidamente, Cynthia Erivo logra protegerla y que los guardaespaldas detengan al fan.

Este joven se llama Pyjama Man en Instagram e incluso ha subido el vídeo a su propia cuenta: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo por la alfombra amarilla".

También subió un vídeo después de dejarlo libre donde ponía: "El libertad después de ser arrestado".