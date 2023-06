Ezra Miller acude a la premiere de 'The Flash': Su primera aparición pública tras años de altercados legales

Los problemas legales de Ezra Miller comenzaron en 2020 cuando se difundió un vídeo en el que el actor parecía estar asfixiando a una mujer fuera de un bar en Islandia, aunque finalmente no se presentaron cargos contra él. En 2022 fue acusado de delito grave de robo en una residencia privada de Vermont y fue arrestado dos veces en Hawái, la primera vez por alteración del orden público por la que pagó 500 dólares y la segunda por acoso cuyo cargo fue desestimado más tarde.

En agosto del mismo año, Miller anunció en un comunicado que había comenzado un tratamiento: "Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento en el pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida".

Durante todo este tiempo, el actor ha estado alejado del foco mediático pero, ahora, ha reaparecido en el estreno de 'The Flash', el primer acto públicoal que ha acudido tras todos estos problemas legales en los que se ha visto envuelto.

Ron Livingston, Ben Affleck, Andres Muschietti, Ezra Miller, Kiersey Clemons, Barbara Muschietti, Maribel Verdu y Sasha Calle en la premiere de 'The Flash' en Los Angeles | Reuters

El director de la película Andy Muschietti anunció la entrada de Miller al estreno y fue recibido con una gran ovación. El actor, que se ha mostrado muy feliz, ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras: "Te quiero, maestro. Creo que eres increíble y creo que tu trabajo es monumental".

A pesar de la dificultad de estos años, parece que el actor mantiene buena relación con el resto del reparto y del equipo de la película y es que, además, recientemente Muschietti anunció que no haría una secuela de 'Flash' a no ser que Ezra participase en el proyecto.

El actor también aprovechó para agradecer "su gracia, discernimiento y cuidado en el contexto de mi vida y en llevar este momento a buen término" al equipo de Warner Bros. Discovery, lo que incluía al director ejecutivo David Zaslav, a Michael De Luca y Pam Abdy de Warner Bros. Film Group, y a los codirectores de DC Studios James Gunn y Peter Safran.

El estudio de la cinta ha confirmado que el estreno en Los Angeles es el único evento en la promoción de la película en el que el actor va a participar.

Ezra Miller y Maribel Verdú en la premiere de 'The Flash' en Los Angeles | Reuters

Al estreno también han acudido otras estrellas como Jessica Chastain, Maribel Verdú, que se ha estrenado en la alfombra roja de Estados Unidos con su actuación en 'The Flash', y Ben Affleck, que interpreta a Batman como aliado del rápido superhéroe y que ha acudido junto a su pareja Jennifer Lopez, entre otros.