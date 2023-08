Eva Mendes revela por qué sus hijas con Ryan Gosling no tienen acceso a Internet

Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más sólidas de Hollywood desde que se conocieron en 2011 durante el rodaje de la película 'The Place Beyond the Pines' donde interpretaron a una pareja que trataba de formar una familia. La química traspasó la pantalla, ambos se enamoraron al instante y lograron formar su propia familia dando la bienvenida a sus dos hijas, Esmeralda y Amada, que actualmente tienen 8 y 7 años.

A lo largo de estos años, la pareja siempre se ha mantenido muy privada con su vida personal y alejada del foco mediático, tanto es así que incluso en varias ocasiones Mendes ha admitido que prefiere no posar con Gosling en las alfombras rojas, como puedes ver en el vídeo de arriba. Sin embargo, siempre encuentran la manera de mantenerse presentes durante los actos públicos, luciendo un collar con su inicial como hizo Ryan en la premiere de Barbie, y de compartir algún aspecto de su vida íntima y familiar como en este caso.

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

Mendes ha compartido un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que, negando con la cabeza y los dedos, ha señalado que sus hijas no tienen acceso a Internet en su casa: "Cuando mis hijas me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi", ha bromeado en el pie de foto.

"Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan", escribió la actriz respondiendo a los comentarios de los seguidores que opinaron sobre la manera de educar a sus hijas.

Un seguidor comentó: "Estamos en el siglo de Internet, por lo que eventualmente todos necesitarán o querrán acceder a Internet, lo siento". A lo que Mendes respondió: "Sí, es cierto, pero en mi casa, las niñas no tienen acceso a Internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia de conducir (etc.) no está permitido para los niños, Internet entra en esa categoría para mí. Sobre todo las redes sociales".

Otro seguidor le preguntó a la actriz si tenía en mente una edad concreta a la que le diera permiso a sus hijas para poder tener acceso y poder conectarse a Internet: "Honestamente, no sé, tendré que ver a dónde va; por ahora, los estoy observando y manteniéndome al día con la investigación sobre cómo las redes sociales pueden afectar el cerebro de un niño. Lo estoy tomando etapa por etapa", respondió Mendes, que ha aclarado que aun así sus hijas se mantienen al día y tienen acceso a las nuevas tecnologías: "Dejo que mis hijas usen el iPad para hacer películas y ver películas que he descargado, pero no tengo acceso a Internet en el iPad".