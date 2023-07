Eva Mendes revela sus claros valores para criar a sus hijas con Ryan Gosling: "Respeto su cuerpo y sus ideas"

Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más conocidas de Hollywood y sobre todo de la más reservadas. Ambos siempre han preferido mantener su vida privada alejada del público y de los fans, por lo que es considerada una de las familias más privadas.

El protagonista de 'Barbie' y la actriz estadounidense de origen cubano se enamoraron en el rodaje de 'The Place Beyond the Pines' y posteriormente, formaron una familia. Sin embargo, la reconocida actriz, quien suele ser muy activa en sus redes sociales, ya dejó claro por qué no apoyaría al intérprete de Ken en sus eventos de 'Barbie'.

Mendes siempre publica contenido acerca de su relación familiar y protege siempre a sus hijas, pero a veces comparte con sinceridad para su 'comunidad de madres' en redes, detalles sobre cómo las están criando ella y su marido. "Crecí en una familia increíblemente amorosa, pero en la cultura cubana. En la época en la que yo crecí, respetar a los niños no era una cosa", cuenta en un post publicado en su cuenta de Instagram.

Tras esto ha propuesto "romper este ciclo" con sus hijas porque "valoro su opinión. Respeto su cuerpo. Respeto sus sugerencias/ideas, incluso si no estoy de acuerdo con ellas. Y tienen voz en nuestro hogar. Uno ruidoso". Por ello, ha pedido a sus seguidores desarrollar un debate y que le den ideas, sugerencias o consejos de otros padres y cuidadores sobre cómo educan ellos a sus hijos.

Sus seguidores no se lo han pensado dos veces y han respondido a su propuesta: "Lo que más me gusta, es que cuando los niños tienen una rabieta o están enfadados, siempre debes ponerte a su nivel y tranquilizarles con una voz suave", "creo que lo que hay que hacer es que los hijos vean a sus madres alegres y participativas en jugar con ellos. Es una de las cosas más importantes que puedes hacer como modelo a seguir para ellos" y "el respeto es un valor fundamental, especialmente les ayudará con las interacciones".