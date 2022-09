Timothée Chalamet revela el consejo que le dio Leonardo DiCaprio para triunfar en Hollywood

La carrera de Timothée Chalamet sigue un ascenso meteórico. Así lo prueban los próximos proyectos en los que se podrá ver al actor estadounidense, y que muestran la diversidad de papeles para los que le llaman.

Por un lado, recogerá el testigo de Jhonny Depp interpretando al próximo Willy Wonka, en una película musical sobre este personaje de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Por otro, volverá a ser el protagonista en una película de Luca Guadagnino, el director de 'Call Me by Your Name'. Se trata de 'Bones and All', una road movie sobre asesinos en serie.

Sobre estos proyectos, y sobre el momento por el que pasa ahora su carrera como intérprete, ha hablado en un reportaje que le dedica la edición británica de Vogue, donde protagoniza también una sesión de fotos en su último número.

Ha echado también la vista atrás, agradeciendo su estrellato a un consejo que le dio Leonardo DiCaprio en 2018: "Ni drogas duras ni películas de superhéroes". A estas palabras ya se había referido Chalamet en su momento, contando a la revista Time el consejo que más le había servido hasta entonces: "Uno de mis héroes, no puedo decir quien o me pateará el culo, me cogió la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo".

Un héroe para él, con el que acabó compartiendo elenco en 'No mires arriba', unos años después. Un héroe, también, que a sus 48 años, y tras más de 20 años de carrera, sigue siendo muy comentado por sus proyectos y sus cambios físicos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Por ahora, parece que Timothee ha seguido a rajatabla el consejo de su mentor. Al menos en lo que respecta al cine de superhéroes, no se le espera en ningún papel del género. El actor también ha hablado del reto creativo que le supone ser actor, y de la vida que su profesión conlleva.

"Odio decirlo, pero el sueño como actor es arriesgarlo todo y probar lo que te de la gana. De lo que me estoy dando cuenta es que la vida personal, la vida como adulto, puede ser bastante aburrida, y la vida de artista aún puede ser extraordinaria", ha afirmado.

Y en cuanto a ello, el trabajo que más diversión le ha traído a su vida como actor recientemente ha sido el de Willy Wonka. Chalamet adelanta de este proyecto que es una película "muy sincera y entretenida". 'Wonka', del director Paul King, tendrá siete números musicales, según ha desvelado su protagonista.

