Entrevista en exclusiva a Nicolas Cage por 'El insoportable peso de un talento descomunal', donde se interpreta a sí mismo

El 17 de junio llega a los cines 'El insoportable peso de un talento descomunal', la película dirigida por Tom Gormican y protagonizada por Nicolas Cage junto a Pedro Pascal.

En esta divertida y salvaje comedia de acción Cage se interpreta a sí mismo es una auto paródica ambientada en Mallorca, con muchas referencias a su carrera cinematográfica.

Cage es un actor hasta arriba de deudas y con una mala relación con su familia, que se ve obligado a aceptar una suma millonaria para acudir al cumpleaños de un excéntrico multimillonario, Javi Gutiérrez, interpretado por Pedro Pascal ('The Mandalorian', 'Juego de Tronos'), gran fan de su trabajo.

Además, podremos ver a Paco León ('Arde Madrid', 'Kiki, el amor se hace'), en su debut en Hollywood, interpretando a Lucas Gutiérrez, el primo de Pascal, que resultará ser un poderoso traficante de armas.

Nicolas Cage habla sobre interpretarse a sí mismo en la película

En el vídeo de arriba tiene una completa entrevista de Nicolas Cage donde se sincera sobre cómo ha sido grabar 'El insoportable peso de un talento descomunal'. Así, el intérprete explica el momento en el que decidió que iba a hacer la película.

"Me impliqué en el proyecto cuando recibí una carta en la que me ofrecían un papel que me llamó la atención. Al principio, me inquietó muchísimo la idea de interpretar un papel de alguien con mi nombre, una versión de mi persona", empieza diciendo.

"Pero al leer la carta del director, Tom Gormican, me di cuenta muy rápido de que era un cinéfilo por méritos propios y que le interesaban de verdad mis trabajos anteriores", afirma.

Aunque, Cage también especifica que su personaje no es exactamente como él en la vida real. Por ello, habla de cómo debatió estos detalles con el director: "Tiene algunas ideas sobre mí. Algunas son divertidas, así que mi trabajo como intérprete es facilitar la visión del director. Sin embargo, algunas no se asemejan a cómo soy de verdad, aunque mi personaje sea Nick Cage. Le decía que yo no era así. Por ejemplo, no para de decir tacos, pero yo no hablo así siempre ¿De dónde había sacado eso?"

Para decir que Tom le dijo: "Un Nick Cage neurótico es mejor". A lo que Nicolas declara: "Cedí en eso y dije todos los tacos".

Además, el actor ha querido resaltar las similitudes que sí tienen con su personaje: "Las dos que se me ocurren es el entusiasmo por el cine... La otra idea que surgió en la película fue la del trabajo, el trabajo como mantra y que me encanta trabajar. El trabajo siempre ha sido como un ángel de la guardia que me ha permitido construir a partir de mi imaginación, mis emociones y mis experiencias, y no destruir, eso está claro.

Junto a Nicolas Cage está Pedro Pascal a quien ha querido destacar su gran capacidad interpretativa: "Pedro es un actor maravilloso, tiene un sentido del humor único y es una caja de sorpresas y de misterios. Nunca sabía lo qué pensaba... Es un actor increíble y no se parece en nada al personaje que interpreta".