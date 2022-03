Hollywood será testigo el próximo 22 de abril de la película sobre Nicolas Cage, interpretada por él mismo. Toda una hazaña para los fans del actor, que promete regodearse entre referencias a su carrera y las estrambóticas leyendas urbanas que rodean a su culto.

Los españoles tendrán que esperar un poco más para ver la cinta, de nombre 'The Unbearable Weight of Massive Talent', y que Lionsgate acaba de lanzar su nuevo y extenso tráiler, donde está acompañado por Pedro Pascal.

Pero lo destacable del mismo es la aparición de Paco León. El actor español jugará un papel importante en esta historia, donde Nicolas Cage se enfrenta a Javi (Pedro Pascal), un multimillonario mexicano que no es quien dice ser. Tampoco lo hace el estadounidense, pues el FBI le recluta para delatar a este capo de la droga.

"Tu amigo está trabajando para el gobierno de los Estados Unidos", le dice Paco León a Pedro Pascal en la breve, pero reveladora escena que puedes ver arriba en el tráiler. Por lo que, a falta de más detalles, podría formar parte de los villanos de la película. El intérprete, eso sí, pronuncia la frase en un perfecto acento inglés, teñido de rubio y con camisa veraniega.

Nicolas Cage no quiere ver la película porque "es una fumada"

El actor concedió una entrevista a Collider que tenía sus reservas en torno al film, aunque aseguraba que era buena: "Es una gran pregunta que aún estoy intentando responder yo mismo. Una de mis respuestas es que nunca voy a ver esa película. Me han dicho que es una buena película".

"Pero es demasiado fumada para mí ir al cine y verme hacer de una versión altamente neurótica y llena de ansiedad de mí mismo con la visión de Tom Gormican. Porque no paraba de empujarme en esa dirección", dijo sobre el director de la película.

"Le dije 'Tom, realmente ese no soy yo. Yo soy más calmado, callado. Pero me dijo, 'bueno, el Cage neurótico es el mejor Cage'. Así que hice lo que quería. Y no la veré. Pero espero que la disfrutéis", explicó Cage.

Junto a Paco León, Pedro Pascal y Nicolas Cage, el reparto lo completan Tiffany Hadish, Neil Patrick Harris o Sharon Horgan, entre otros.

