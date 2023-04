Emma Watson reaparece públicamente y confiesa por qué "se alejó" tanto tiempo: "Me sentí muy triste y enfadada"

Emma Watson cumplió 33 años el pasado 15 de abril. El tiempo parece haber volado desde que la vimos por primera vez en la piel de Hermione Granger en las películas de 'Harry Potter', pero para ella sin duda ha sido un largo camino de aprendizaje. Así de abierta se ha mostrado en su último post de Instagram, donde ha explicado por qué ha estado tan alejada del ojo público en los últimos años.

"Tengo 33. Madre mía. Antes de los 29 ni siquiera había oído hablar del Retorno de Saturno. Digamos simplemente que ahora estoy bastante al corriente de ello", explica Emma Watson en el inicio de su mensaje.

"Me alejé de mi vida: aprendí a surfear (mal), monté algunos caballos (eso lo hice mejor), hice mucha terapia (SÍII, terapia). Mi hermano y yo unimos fuerzas con @renaisspirits. Adopté a Sofía en México, quien parece ser más un ángel que un perro. Grabamos el reencuentro de Harry Potter. Dije adiós a mi abuela y mi abuelo. Volví sobre mis pasos".

Emma continúa detallando muchas de las cosas en las que ha ocupado su tiempo en los últimos años: "Empecé un fondo de inversión ambiental de mujeres. Jugué al Pickleball con @sugarrayleonard e incluso jugué al golf y luego intenté que todas mis amigas aprendieran también. Me corté los pulgares de ambas manos tratando de cocinar para mí en ambas manos tratando de cocinar para mí y luego solo pude hacer las cosas con una mano durante meses. Me sentí muy triste y realmente enfadada por muchas cosas".

"Aprendí más sobre el amor y ser mujer. Me llevó tres años, pero finalmente descubrí una rutina diaria y puedo mantenerla durante más de unos pocos días seguidos. Quemé algunas cosas. ¡Ahora como cosas verdes! Me obsesioné con hacer páginas web de Squarespace. Dirigí mi primer anuncio publicitario. Estas fotos fueron hechas en mi cumpleaños el año pasado, pero no estaba lista para salir de mi burbuja covid. Hoy sí lo siento", explica la actriz británica.

"Gracias a las brujas de mi aquelarre que fueron tan fundamentales para ayudarme a llegar a donde y quien soy ahora. Vosotros sois mis Vengadores y me inspiráis. Se necesita un equipo, no dejes que nadie te diga lo contrario. Y por último, gracias a mi hermano @alex.s.watson por ayudarme a encontrar las cosas más desafiantes, con el tiempo, increíblemente divertidas", termina diciendo en su mensaje.