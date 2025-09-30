EL ACTOR DE PEARL HARBOR
Josh Hartnett, ingresado por un accidente mientras rueda una película en Canadá
Josh Hartnett, el actor que dio vida al capitán Daniel Walker en Pearl Harbor, ha sido hospitalizado por un accidente de coche en Canadá, donde se encuentra grabando una producción para Netflix.
Publicidad
Josh Hartnett se dio a conocer por su papel en la película Pearl Harbor (2001), que catapultó su carrera directamente al estrellato a comienzos de la década del 2000.
A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Hartnett ha sido discreto frente al foco mediático de Hollywood y ha priorizado su vida personal. En años recientes su nombre ha vuelto a estar más presente con su participación en películas como Oppenheimer de Christopher Nolan.
Josh se encuentra ahora grabando una producción para Netflix en Canadá, pero ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir un accidente que ha interrumpido brevemente la grabación.
El actor fue trasladado al hospital después de que el coche en el que viajaba colisionara con un vehículo policial en la capital de la provincia de Newfoundland, según CBC News.
Según la policía local, "un hombre de 59 años estaba conduciendo el vehículo utilitario deportivo cuando ocurrió el choque". El policía fue trasladado también al centro médico por precaución.
Un representante de Hartnett ha confirmado a People que el actor "ha sido dado de alta y ha sido autorizado para volver al trabajo".
Mientras tanto, las autoridades canadienses buscan testigos o grabaciones de vídeo de la zona en los momentos previos o inmediatamente posteriores a la colisión.
"Se ruega a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con la RNC (la policía local)", pedía la policía.
La producción, anunciada recientemente por Netflix, cuenta también con Mackenzie Davis, Charlie Heaton, Ruby Stokes, Willow Kean, Rohan Campbell y Kaleb Horn en su reparto.
El argumento gira en torno a un "pescador endurecido" que descubre que su pueblo natal está siendo aterrorizado por una criatura misteriosa.
Publicidad