Emily Blunt afirma que Cillian Murphy comía "una almendra al día" en la estricta y poco saludable dieta que siguió para 'Oppenheimer': "Estaba demacrado"

Uno de los mayores estrenos del año, 'Oppenheimer' llega a los cines el 21 de julio. La nueva cinta de Christopher Nolan que versa sobre la invención de la primera bomba atómica y cuenta con un reparto estelar formado por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt y Matt Damon, entre otros.

El gran peso de la película recae sobre los hombros de Murphy que protagoniza la cinta interpretando a J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que dirigió el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial considerado el "padre de la bomba atómica" y, por lo que parece, prepararse para el papel fue una ardua tarea para el actor.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

Varios compañeros del reparto han relatado parte del proceso de Murphy para asumir dicha tarea indicando que el actor incluso decidió aislarse de sus compañeros una vez terminaba el rodaje a pesar de que entre todos ellos mantienen una gran relación tras de las cámaras: "Invitábamos a Cillian a cenar todas las noches y él nunca iba", ha afirmado Matt Damon durante una entrevista para ET.

Emily Blunt y Damon también compartieron algunos detalles sobre la dieta que ha seguido Cillian durante los meses de rodaje: "Comía como una almendra, creo, la mayoría de las noches, o como un pequeño trozo de manzana. Estaba tan demacrado", ha compartido Blunt.

"Estaba perdiendo tanto peso para el papel que simplemente no cenó nunca", ha añadido Damon.

Por su parte, Murphy ha respondido a las declaraciones de sus compañeros y ha asegurado que "estaban pasando el rato". "Estaba en el baño, aprendiendo el guion", ha afirmado.

"Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos, que quería hacerlo bien", afirmó Cillian en mayo para The New York Times. "Tuve que perder bastante peso, y trabajamos con el vestuario y la sastrería; era muy delgado, casi demacrado, subsistía con martinis y cigarrillos".

Oppenheimer el hombre que robo el rayo a los dioses | Sinc

Este mismo mes, Murphy ha afirmado para The Guardian que la dieta no era segura y se negó a ofrecer detalles sobre los alimentos con los que subsistió con el objetivo de evitar que otras personas la probaran. "Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, lo cual no es saludable. No lo recomiendo", ha explicado.

"Es como si estuvieras en un maldito tren que solo está bombardeando. Es bang, bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y lo vuelves a hacer", ha añadido Murphy. "Estaba lidiando con una energía loca. Crucé un umbral en el que no me preocupaba por la comida ni nada. Estaba tan metido en eso, en un estado de hiper…algo, pero estuvo bien porque el personaje era así. Nunca comió".

Cillian Murphy y Matt Damon en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

La mayor parte del rodaje de 'Oppenheimer' tuvo lugar en las afueras de Nuevo México por lo que durante los meses de rodaje todo el equipo y el reparto convivieron en el mismo hotel, donde comían y dormían todas las noches. "Cenábamos juntos todas las noches", ha indicado Damon a ET, a lo que Blunt ha añadido: "Tantos margaritas".

"Era como el comedor, entrabas y veías a todos y todos terminábamos sentados juntos", ha afirmado Damon. "Siempre ayuda cuando estás un poco inmerso con el elenco".