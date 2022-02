Los artistas no son obras de arte a las sacar imágenes sin su permiso mientras están en su vida privada. Son personas que también sufren ansiedad o prefieren mantenerse alejadas de las cámaras cuando no están trabajando. Y eso mismo siente Cillian Murphy.

El actor que da vida a Tommy Shelby en 'Peaky Blinders' se ha enfadado con aquellos que le graban sin su consentimiento. El irlandés tiene fans por todo el mundo, sobre todo, desde el fenómeno que supuso la serie sobre los gánsteres de Birmingham de la BBC. Pero esto no debería ser una excusa para entrar en su vida privada, lo que el intérprete ha calificado como "jodidamente raro".

El actor, siempre muy reservado, no se ha callado y ha criticado esta tendencia en una entrevista con The Observer: "Lo que no me gusta es que la gente saque imágenes de mí a escondidas, una vez alguien dijo que es como una Stasi amateur", ha comparado haciendo referencia a la policía política de la RDA durante la Guerra Fría. "Es jodidamente raro. Me siento en el metro y la gente empieza a grabarme".

"Siempre me gusta conversar, lo que no me gusta es que la gente me fotografíe a escondidas", ha asegurado, además de recalcar que "no sale mucho" y que se alegra cuando la gente que le conoce se siente "decepcionada".

A pesar de todo, ha aclarado que se siente "muy feliz y privilegiado" por su estilo de vida: "No quiero que parezca como: 'Pobres famosos'. Eso no es lo que estoy intentado decir".

"Creo que el hecho de tener cámaras por todos lados es algo que debemos resolver", ha reflexionado Cillian Murphy. "O tal vez solo es que soy viejo", ha bromeado.

Inminente estreno de la temporada 6 de 'Peaky Blinders'

El actor de 45 años estrena el próximo 27 de febrero la temporada 6 de 'Peaky Blinders', la última de la aclamada serie, pero que tendrá continuación en la pantalla grande con una película, según reveló su propio creador.

La nueva temporada sufrió la baja de Helen McCrory, fallecida el pasado año a causa de cáncer, lo que supuso un gran impacto en el set y en el propio Cillian Murphy ya que eran grandes amigos. En cuanto a la trama, la historia arrancará en el amargo punto con el que terminó la anterior entrega: con el atentado fallido hacia Oswald Mosley. En el tráiler se ve a un Tommy Shelby en pie de guerra, lo que promete ser una temporada no apta para cardíacos.

