Muchos actores sufren a la par que lo hace su personaje durante los rodajes de sus proyectos. Incluso arrastran a sus papeles una vez termina la filmación. La carga emocional que llegan a sentir puede repercutir en su estado anímico o psicológico. Jim Carrey lo sufrió con Andy Kaufman en 'Man on the Moon' o Nicole Kidman en 'Las horas' interpretando a Virgina Wolf.

Es por ello que diversos intérpretes optan por distanciarse de la producción una vez acabe la filmación, como también reveló Adam Driver con Maurizio Gucci. Así, Cillian Murphy cree que esta decisión es la correcta para evitar conflictos internos. El actor irlandés lo ha desvelado así a GQ: "Es importante tomarse un tiempo entre los personajes para poder abordarlos desde la perspectiva correcta y también para crecer como actor".

"Creo que me lleva unos tres meses dejar atrás a un protagonista al que considero muy importante para mí. No es que sea un actor de método que vive todo el tiempo con su papel en la vida real, pero sí me afecta y tengo que distanciarme para poder enfrentarme a otro desafío", ha explicado.

Sobre lo que hace después de los rodajes, el actor de 'Peaky Blinders' ha dado más detalles incluyendo a su familia, de la que rara vez habla: "Necesitas tiempo para estar solo y alejarte. Estoy con mi familia y trato de estar cerca de ellos en estos períodos. Creo que eso me ayuda mucho".

Cillian Murphy vive actualmente en las afueras de Dublín con su esposa Yvonne McGuinness, y sus dos hijos, alejados de los focos: "Ir a casa y estar con mi familia es lo que realmente vale la pena", delcaró en una entrevista sobre su familia.

Lo que Cillian Murphy no soporta de los fans: "Es jodidamente raro"

El actor declaró a The Observer que no le gusta ser fotografiado sin permiso: "Lo que no me gusta es que la gente tome imágenes de mí a escondidas, una vez alguien dijo que es como una Stasi amateur. Es jodidamente raro. Me siento en el metro y la gente empieza a grabarme".

"Siempre me gusta conversar, lo que no me gusta es que la gente me fotografíe a escondidas", aseguró.

"Creo que el hecho de tener cámaras por todos lados es es algo que debemos resolver", reflexionó Cillian Murphy. "O tal vez solo es que soy viejo", bromeó.

El actor de 45 años estrenó el pasado 27 de febrero la temporada 6 de 'Peaky Blinders', teniendo a los fans en vilo antes de que se estrene la película que cerrará la historia.

