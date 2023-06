Elliot Page confiesa que tuvo una relación secreta con Kate Mara mientras ella salía con Max Mighella

Elliot Page está en un gran momento de su vida como atestiguan sus recientes imágenes y declaraciones, en las que se muestra alegre y aparecido por el proceso de transición al que se sometió: "Ahora me siento tan jodidamente bien tomando el sol, nunca pensé que llegaría a sentir esto, la alegría que siento con mi cuerpo. Me siento muy agradecido de todo lo que me ha permitido la liberación de mi género y espero poder compartir pronto más de viaje".

Estas palabras las escribió en uno de sus últimos post en Instagram, donde ha hecho partícipe a sus seguidores de lo contento que está, especialmente a las puertas del verano, pues es en esta época cuando más se acentuaba la disforia.

Asimismo, Page ha explicado en distintas ocasiones su experiencia al anunciar que era un hombre transexual. Por ejemplo, a Seth Meyers le dijo que su alegría era "extraordinaria": "Creo que me ha hecho mejorar en muchísimas facetas". Además, señaló que lo especial que sería para él que "todos pudiéramos conectarnos y hablar sobre lo similares que somos en todos nuestros viajes".

Por este motivo, el actor ha escrito sus memorias, llamadas 'Pageboy', próximamente disponibles, en las que promete hablar largo y tendido de sus vivencias dentro de una industria tan dispar como la cinematográfica.

People ha tenido acceso al libro y ha desvelado varios episodios polémicos del intérprete. Algunos crueles, como la vez en la que fue agredido verbalmente por un actor de primer nivel en una fiesta tras salir del armario en 2014: "Solo tienes miedo de los hombres. Voy a f*llarte para que te des cuenta de que no eres gay".

Sin embargo, también ha relatado otros momentos de luz, como su enamoramiento y relación secreta con Kate Mara.

Ambas estrellas mantienen una gran relación de amistad, pero cuando Elliot salió del armario, empezó a experimentar emociones nunca antes sentidas.

"La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieran el corazón fue Kate Mara", cuenta Page. "Ella tenía novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella".

Max Minghella y Kate Mara | Getty Images

"Nunca pensé que podría estar enamorada de dos personas y ahora sé que puedo", dice Page que le confesó Mara, a lo que Max Minghella la animó a sincerar sus sentimientos acerca del actor de 'Origen'.

"Creo que mi relación con Kate, o como quieras llamarlo, resume en gran medida una cierta dinámica en la que me encuentro constantemente, que era enamorarme de personas que no están completamente disponibles", compartió Page.