Elliot Page posa sin camiseta y habla de la "alegría" que ahora siente con su cuerpo: "Nunca pensé que llegaría a sentir esto"

El actor Elliot Page anunció en diciembre de 2020 al mundo que era un hombre transexual y desde entonces toda su vida ha cambiado por completo. El protagonista de 'Juno' se ha convertido en una de las figura mediáticas del colectivo LGTBIQ+ que más da visibilidad a su experiencia, y no ha tenido tapujos en compartir con sus seguidores los cambios que ha tenido que experimentar durante su proceso de transición.

La lucha de Page con su disforia corporal no ha sido un camino fácil. El proceso ha sido lento y ha requerido de mucha fuerza y una confianza plena en el camino. Gracias a ello, el intérprete ahora es capaz de demostrar públicamente lo orgulloso que se siente ahora de su cuerpo y agradece el apoyo que recibe diariamente en cada una de sus apariciones públicas.

En su último post ha compartido una foto sin camiseta con un texto en el que reivindica la lucha trans y lo difícil que es lidiar con la disforia en estas épocas de calor donde es más complicado poder ocultar tu cuerpo:

"La disforia aumenta en verano. Sin capas, solo una camiseta, -si te ponías muchas capas oh ya estabas sudando- constantemente mirando hacia abajo juzgando mis camisetas anchas. Ahora me siento tan jodidamente bien tomando el sol, nunca pensé que llegaría a sentir esto, la alegría que siento con mi cuerpo. Me siento muy agradecido de todo lo que me ha permitido la liberación de mi género y espero poder compartir pronto más de viaje".

El actor de 'The Umbrella Academy', quien compartió proceso de transición de identidad de género con su personaje en la serie, apareció en 'Late Night with Seth Meyers' y explicó como se sentía después de todo este proceso: "Es extraordinaria la alegría y la presencia que siento ahora mismo".

El nominado al Oscar de 36 años recuerda lo difícil que era lidiar con su anterior vida: "La mayor parte del tiempo mi vida solo estaba tratando de seguir adelante, así que intento abrazar la experiencia tanto como me sea posible. Creo que me ha hecho mejorar en muchísimas facetas. Como persona, como amigo, en relaciones".

Page aseguró que todos tenemos que luchar contra "expectativas, una especie de limites y restricciones" en la vida cotidiana, y hay una "obsesión" sobre "como se supone que debemos vivir nuestras vidas". Además añadió: ""Para mí, sería muy especial que todos pudiéramos conectarnos y hablar sobre lo similares que somos en todos nuestros viajes".

Todas estas experiencias y procesos que ha vivido el actor los ha recopilado en un libro titulado 'Pageboy', A Memoir' que saldrá a la venta en junio de 2023 y del que ya se conoce la portada. Con él busca ayudar a todas las personas del colectivo que se sienten solas y poder darles voz.

"Las personas trans se enfrentan a ataques cada vez mayores, desde la violencia física hasta la prohibición de la atención médica, y nuestra humanidad se "debate" en los medios. El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos. Los libros me han ayudado, incluso me han salvado, así que espero que esto pueda ayudar a alguien a sentirse menos solo, sentirse visto, sin importar quiénes sean o en qué camino se encuentren".