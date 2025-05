Elizabeth Hurley reacciona a la "sorpresa" de los fans por su relación con Billy Ray Cyrus: "A mí no me ha sorprendido"

El pasado mes de abril, la actriz Elizabeth Hurley confirmó su relación con Billy Ray Cyrus, desatando una ola de críticas y advertencias. Para muchos fans, e incluso algunos amigos cercanos, la noticia fue completamente inesperada.

Varias personas de su círculo cercano esperaban que esta noticia fuese una broma. Sin embargo, otros amigos íntimos de la actriz han revelado que la relación va completamente en serio y que "el matrimonio podría estar en el horizonte".

Ante el revuelo que se ha generado con esta nueva mediática relación, Hurley ha roto su silencio. "Creo que a la gente le sorprendió un poco que Billy y yo estuviéramos juntos", comenta a Page Six en la Fiesta Rosa Intenso de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama.

"A mí no me ha sorprendido porque en realidad somos bastante similares y nos llevamos muy bien". Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise en 2022 y desde entonces surgió una química especial entre los dos, según ha revelado el propio Billy Ray en una reciente entrevista.

"A ambos nos gusta reír mucho y amamos el campo", explica. De hecho, se ha podido ver a la pareja disfrutando de momentos románticos en el rancho de Billy en Nashville, Tennessee.

"Nos encanta la música country y el cine. Tenemos mucho en común, y las botas vaqueras, sin duda", añade.

Parece que, a pesar de las críticas, la actriz británica parece muy feliz disfrutando plenamente de su relación con el cantante de country. Además, ya no se esconden y muestran su amor en redes sociales sin ningún reparo.