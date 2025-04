Elizabeth Hurley no oculta su amor con Billy Ray Cyrus a pesar de las críticas y se rumorean planes de boda

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus no dejan de compartir su amor en redes sociales a pesar de las críticas que acompañaron el anuncio oficial de su noviazgoel día de Pascua. La pareja parece estar disfrutando plenamente de su relación, compartiendo cómo es su nueva vida de enamorados.

Recientemente, la actriz compartía un vídeo de ambos disfrutando de un paseo en buggybajo el atardecer en el rancho de Billy en Nashville, Tennessee. Ahora ha publicado nuevas imágenes de ese mismo día donde se puede ver a ambos muy acaramelados.

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus | Instagram de @elizabethhurley1

En el pie de foto, la británica ha escrito: "Fin de semana en Tennessee", junto a un emoji de un corazón rojo. Parece que la pareja va muy en serio y no tiene ningún miedo en mostrar su amor en público. De hecho, Billy ya ha hablado sobre su relación durante una reciente entrevista.

No obstante, algunos amigos de Hurley no están muy contentos con la noticia, incluido el músico Elton John. Por otro lado, personas de su círculo más cercano han revelado a The Sunque "el matrimonio podría estar en el horizonte" para la pareja.

"Todos dicen que Billy y Liz son dos mundos aparte, pero en realidad son muy parecidos. Tienen mucho en común y comparten los mismos intereses", confiesa la fuente. "Billy también es muy de su estilo, tiene un brillo especial en los ojos y una vena traviesa a la que ella no puede resistirse".

El cantante de country ha pasado por tres matrimonios. Su primera esposa fue Cindy Smith, con quien estuvo casado entre 1986 y 1991. En 1993 se casó con Tish Cyrus, con quien compartió casi tres décadas de matrimonio y tuvo tres hijos biológicos, incluida Miley Cyrus.

Su unión más reciente fue con la cantante Firerose, de quien se separó en 2024 tras solo siete meses juntos. Hurley, en cambio, solo ha pasado por el altar en una ocasión con el empresario Arun Nayar en 2007, terminando en 2011.