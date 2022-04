Hace más de una década, muchos actores británicos que hoy en día son estrellas se mudaron a Los Ángeles sin nada para intentar triunfar y apoyarse juntos mientras se hacían camino en Hollywood.

Este grupo contaba con nombres como Eddie Redmayne, Robert Pattinson, Jamie Dornan, Andrew Garfield o Charlie Cox, que compartieron piso y vivencias mientras estaban "sin dinero" en California.

Mientras que Pattinson o Dornan ya han contado su propia experiencia en el grupo, ahora le ha tocado el turno a Redmayne durante la promoción de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore', y no se ha cortado nada.

"Cuando estabas empezando tenías unos compañeros de piso bastante famosos en Los Ángeles...", comienza diciendo Jimmy Fallon durante la aparición en su programa.

"Cierto. Ha sido interesante últimamente. A ver, hace como... 15 años, hay una cosa en Inglaterra llamada invierno, y llueve mucho. Y en L.A. hace mucho sol, y está la 'temporada de pilotos'", comienza entre risas el actor.

"Así que todos los actores que estábamos un poco desempleados nos íbamos a L.A. a intentar conseguir trabajo, lo que normalmente no pasaba. Pero lo que hacíamos era simplemente, estar en el sol, y luego como llamar a casa y decir a nuestras familias que estábamos trabajando muy duro", bromea.

"Pero había un grupo de nosotros, algunos vivíamos juntos, otros no, pero todos salíamos juntos y... jugábamos. Y ninguno conseguía trabajo. Y luego alguien conseguía trabajo y básicamente se lanzaba de forma estratosférica, y el resto de nosotros nos quedábamos atrás en plan, '¿qué estamos haciendo con nuestra vida?'", confiesa.

"Jugábamos al ping-pong. Hubo mucho ping-pong". Entonces Fallon empieza a preguntar, "¿esto era gente como Andrew Garfield?".

"Andrew, muy bueno al ping-pong. Un jugador feroz feroz", replica Eddie.

"¿Y qué tal Robert Pattinson?", sigue preguntando Jimmy.

"Con Rob no jugué al ping-pong. Con Jamie Dornan sí jugué".

"¿Dornan también? ¡Esto era la casa de los sementales! ¿Pero qué está pasando?", exclama Fallon.

"Sí bueno, es gracioso porque... el otro día leí algo, porque Jamie y Rob han estado promocionando cosas recientemente y le preguntaban sobre esto, y leí algo como que Jamie estaba lamentándose por el hecho de lo estresante que era ir con Rob a bares porque todo el mundo miraba a Rob y nadie le miraba a él... Y yo en plan, 'tío'", confiesa y todo el mundo comienza a reír.

"Prueba a ser yo, colega. Jamie, modelo de Calvin Klein, carteles por Nueva York, tabla de abdominales... Y yo estaba como tío, mira, no. No me llores", añade mientras el público aplaude.

Sobre lo que Robert Pattinson contó de que era difícil competir con Eddie en audiciones, el actor replica: "Bueno, no le va muy mal, ¿no?".

En efecto, finalmente el grupo de amigos se ha convertido en el mayor ratio de estrellas de Hollywood por metro cuadrado, y nos encantan estas anécdotas sobre sus comienzos, como cuando Jamie Dornan confesó que se pedían un cóctel entre todos porque no tenían dinero. Puedes ver más historias en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

El día que Robert Pattinson olvidó el nombre de Emma Watson en su cara en el set de 'Harry Potter'