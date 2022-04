'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' se estrena este 8 de abril y multitud de fans están emocionados por ver las aventuras de Newt Scamander, Albus Dumbledore y sus aliados en su cruzada contra Grindelwald y sus seguidores.

Eddie Redmayne da vida a Newt, el protagonista de las dos anteriores entregas por lo que posee un amplio conocimiento sobre este mundo mágico. Sin embargo, este hecho no parece haber impresionado a sus propios hijos. En una entrevista con Live with Kelly and Ryan, el actor de 40 años habló sobre la expectación de sus hijos por la nueva entrega de la saga.

"Hubo un momento este año en el que sentí que, como padre que interpreta a un mago, podía intentar obtener algo de aprobación", explicó "Le di a Iris, mi hija, la varita de Newt. Lo cual pensé que era bastante emocionante, y ella dijo: 'Vale, gracias papá'", contó sobre la tibia reacción de su hija.

"Regresé una hora más tarde y ella cubrió la varita con papel de aluminio. Había hecho una pequeña estrella y una varita mágica. Y ella dijo: 'Ahora es una varita'. Eso hundió un poco mis puntos positivos", recordó entre risas.

A parte de Iris, el actor también es padre de Luke, ambos con su esposa Hannah Bagshawe. Pero su hijo también quedó "decepcionado" con sus demostraciones mágicas.

"Tienes un dilema moral, ¿le miento a mi hijo?", se ha referido cuando su hijo le preguntó si era un mago de verdad. "Me encontré atrapado, y él me dijo: 'No, eres un mago o no lo eres'. Así que le respondí: 'Sí, soy un mago'", admitió.

"Hice algún tipo de truco con una moneda, el único truco de magia que podía hacer. Y él dijo: 'Ese no es el tipo de cosas que puedes hacer en el tráiler. En el tráiler, puedes hacer que las cosas exploten'".

"Así que creo que se lo dijo a sus amigos en el colegio y me pidieron que hiciera algunas de las cosas del tráiler [de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'] y fue un poco decepcionante", confesó.

Si estás perdido con la historia de las películas, te contamos en esta noticia todo lo que necesitas saber para ver 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'.

Newt Scamander en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' | Warner Bros.

Seguro que te interesa:

Exclusiva: ¿Es Jude Law el Alan Rickman de 'Animales Fantásticos'? Eddie Redmayne y Callum Turner nos hablan sobre los secretos de la saga