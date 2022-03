'The Batman': Ya puedes ver la escena eliminada de Robert Pattinson con un espeluznante Joker

'The Batman' ha dejado buenas sensaciones a los fans, con una versión más humana del personaje al que da vida Robert Pattinson. El actor se sobrepuso a los detractores y brindó una actuación a la altura del papel.

De igual modo, la película de Matt Reeves trasladó la mitología propia que tiene Gotham con personajes como Catwoman, Jim Gordon o El Pingüino, cuyos resultados fueron notables. En esta ocasión, el principal enemigo fue Enigma, encarnado por Paul Dano y que protagoniza una curiosa escena al final de la cinta.

Si aún no has visto 'The Batman', a continuación hay spoilers de la película:

En dicha escena habla nada más ni nada menos que con Joker. Aunque su identidad permanezca oculta tras aparecer en los créditos como un prisionero de Arkham, Matt Reeves confirmó que se trataba del Príncipe Payaso del crimen. El encargado de ponerle voz, ya que su rostro no se vio, fue Barry Keoghan.

El director afirmó que había una escena más larga en la que el Batman interactúa directamente con Joker, pero fue eliminada del montaje final. Ahora, contra todo pronóstico, ha sido revelada como puedes ver a continuación.

En ella se muestra al Joker más brutal y desfigurado que se ha visto en el cine hasta la fecha. Lejos de otras versiones más glamourosas del personaje, en esta ocasión aparece lleno de cicatrices, con poco pelo y una risa que pone los pelos de punta.

Batman acude a él en Arkham para que dé su opinión sobre los crímenes de Enigma. Una escena al más puro estilo 'El silencio de los corderos' con Jodie Foster y Anthony Hopkins. Y es que, son evidentes las inspiraciones de la película con otros thrillers de los 90 como 'Seven'.

Barry Keoghan en el papel del Joker | Warner Bros.

Los fans se preguntan cómo en una película cuya duración llega a las 3 horas, esta escena de 5 minutos no ha tenido cabida. Ahora, cada vez queda más claro las intenciones de dotar a este Batman de un universo propio, rico en personajes y que contará con series en HBO Max, como la de El Pingüino de Colin Farrell.

